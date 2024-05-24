Yeni Kaledonya Cumhuriyeti adıyla bilinen koloninin başkenti Noumea'da, Fransız hükümetinin, anayasal reform tasarısına karşı çıkan bağımsızlık yanlılarına yönelik operasyonları sürüyor.

Noumea Savcılığından yapılan açıklamaya göre, 48 yaşında bir kişi polis kurşunuyla öldürüldü.

Savcılık gözaltına alınan polis hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla soruşturma açıldığını bildirdi.

Ada'da 13 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Öte yandan şiddet olayları nedeniyle bir süredir ticari uçuşlara kapatılan Noumea'daki havalimanı, 28 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.

Ayrıca Yeni Kaledonya'ya bağlı Grande Terre'de de 17 Haziran'a kadar eğitime ara verilecek.

Fransız Yüksek Komiserliği, 24 Mayıs itibarıyla bağımsızlık yanlılarının kurduğu 100'den fazla barikatın kaldırıldığını açıkladı. Olaylarla ilgili 350'den fazla kişinin gözaltına alındığı, 98 polis ve jandarmanın yaralandığı belirtildi.