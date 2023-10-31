Haber: Damla Oya Erman

Gilles Beaufils, 56 yaşında, terk edilmiş bir mülkiyet olan "akiya"yı Kyushu adasındaki Saga Eyaleti'nde yaklaşık 10.000 doların altında bir maliyetle satın aldıklarını tahmin ediyor. Çift, çoğu işi kendileri yaptılar, ancak bir daha böyle bir projeyi üstlenmeyeceklerini söylüyorlar.

Gilles Beaufils, 30 yıl boyunca Tokyo'da çalıştıktan sonra manzara değişikliğine ihtiyaç duydu. Fransız olan 56 yaşındaki Beaufils, 1990'ların başında sırt çantalı bir gezgin olarak Japonya'ya geldi. Eşiyle tanışmadan hemen önce bir sonraki destinasyonuna gitmeyi planlıyordu. Sonunda uçağa binmedi.

"Gitmeyeceğimi, daha fazla kalmaya karar verdim ve işte bu, aslında işte bu," dedi Beaufils. "Onunla 30 yıldan fazla evliyim."

Çiftin 31 yaşında bir oğlu var. Çift, hem video prodüksiyon hem de emlak yönetimi alanlarında kendi işlerini yürüttükleri için, Tokyo'da çalışmak zorunda olmadıklarını fark etti. Beaufils, "Yaptığımız şey nedeniyle her gün yoğun bir şekilde çalışmıyoruz," dedi. "Dolayısıyla boş zamanımız olduğunda Tokyo'da kalmak yerine doğanın ortasında olmak daha iyidir." dedi.

Planları, beton ormanın dışında olabilecekleri bir üs inşa etmekti. Çift, eşinin memleketi olan Kyushu adasının Saga Eyaleti'nde mülk aramaya karar verdi. Saga, Tokyo'dan yaklaşık bir buçuk saatlik bir uçuş mesafesindedir ve Japonya'da seramiklerin doğduğu yer olarak bilinir.

Kyushu, ana Japonya'nın güneybatısında bulunur ve Fukuoka, Kumamoto ve Nagasaki gibi birçok şehri içerir - II. Dünya Savaşı sırasında atom bombası atılan yerlerden biri. Çift, bir akiya aradıklarına karar verdi. Akiya'lar, Japonya'nın kırsal bölgelerinde bulunan eski, terk edilmiş evlerdir. Doğru mülkü bulmak için yerel belediyeler tarafından sürdürülen akiya bankalarını inceledikten saatler sonra sonunda aradıklarını buldular. Hedeflerini belirledikleri mülk, zengin seramik geçmişi ile bilinen Okawachiyama adlı bir kırsal köydeki geleneksel bir Japon eviydi. Terk edilmiş ev, Beaufils'e göre yüz yılın üzerindeydi ve son 10 yıldır boştu. "Orada yaşayan insanlar öldü ve çocuklar mirası devralmak istemedi," dedi.

"Ancak ben tadilat ve iç dekorasyon yapmaktan hoşlanıyorum ve akiya sahibi olmak, bu tür şeyler üzerinde çalışma fırsatı benim için mükemmeldi." Çoğunlukla Kendi Kendine Yap, Ama Bir Daha Asla Tamamlamak Beaufils, eşi ve oğlu, 2019 kışında terk edilmiş evi tamir etmek için dört ay harcadı. Soğuk hava koşullarına rağmen, iş programları nedeniyle projeyi üstlenmek için mükemmel bir zamandı. Çalışma esnek olduğu için, üçlü çoğunlukla yerleri restore etmeye odaklanabilirdi. Aksi takdirde bir şeyler yapmak zor olurdu, ekledi Beaufils. Aile, çoğu işi kendileri yaptı.

"Elimizden gelen her şeyi yaptık ve sonra elektrik ve su tesisatı işlerini uzmanlara bıraktık," dedi. Restorasyon süreci eğlenceli olsa da Beaufils, fiziksel ve zihinsel olarak zor olduğunu söyledi ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Altı gün boyunca haftada dört ay boyunca çalıştılar, az mola verdiler ve bazen Tokyo'ya işle ilgilenmeye gitmek için yolculuklar yapmak zorunda kaldılar, dedi. Neyse ki, kayınpederi akiyadan yaklaşık 20 dakika uzakta yaşıyor ve restorasyon projesi üzerinde çalışırken ilk iki ay boyunca orada kalabilirlerdi. Saga, denize bakan bir yer olduğundan, çiftin akiya gibi ahşap yapılar için zararlı olabilen yüksek nem seviyeleri yaşadığı bir bölgedir. "Yer kötü durumda değildi, ama nem nedeniyle birçok şey yapmamız gerekiyordu," dedi. Ayrıca, yer 10 yıl boyunca terk edilmişti ve değiştirilmesi gereken eski bir elektrik sistemi vardı, dedi: "Zemin dahil her şeyi değiştik." İyi Boyutta ve İyi Konum Akiya, yaklaşık 1.800 metrekarelik bir alanın üzerindedir ve köyün tam ortasında bulunur. Beaufils, ev için 10.000 dolardan az ödediğini söyledi.

"Ve köyün çok küçük olduğunu söylediğimde, gerçekten çok küçüktür," dedi Beaufils. "Hiç dükkan yok, hiçbir konvenience dükkanı yok, hiçbir şey yok - sadece bu köyde hala zanaatları üzerinde çalışan yaklaşık 30 seramikçi var." Hemen fark etti Beaufils, mülkün sadece kendisi için bir ev olması değil, ileride bir iş başlatmak istemesi için de potansiyeli olduğunu. "Neden 'Base Camp Imari' adını koyduğum şey buydu, çünkü bu, çalışabilme ve Tokyo'dan gidip gelme yeriydi," dedi Beaufils.

Ancak kendi girişimcilik deneyimlerine dayanarak, akiyayı bir işe dönüştürme fikri her zaman aklındaydı. Restorasyon projesini tamamladıktan sadece birkaç ay sonra, Beaufils akiyasını kamuya açık bir kafe ve seyahatçi misafirhanesi olarak açmaya karar verdi. Çift, misafirhanede misafirlere yalnızca büyük bir oda kiralamak istediklerine karar verdiler. Oda dört kişiyi uyutuyor, ancak aynı anda sadece tek bir grup kabul ediyor. Misafirler, yatak odası ve banyoya ek olarak, mikrodalga fırın ve buzdolabı dahil olmak üzere olanaklara sahip çok amaçlı bir odaya erişim sağlarlar.

Beaufils, ziyaretçilerin Airbnb üzerinden gecelik 67 dolara konaklayabileceklerini söyledi. Japonya'da kiralanabilecek en az 649 geleneksel ev listesi bulunmaktadır ve bunlar ülkenin dört bir yanına dağılmıştır. Pandemi Kısıtlamaları Rahatladıktan Sonra İşler Arttı Yer, Beaufils'in başlangıçta beklediğinden çok daha fazla turist tarafından popüler hale geldi, ancak COVID-19 pandemisi her şeyi yavaşlattı. "Üç yıl boyunca işler çok yavaşladı, ancak biz işlerimizin diğer işleri üzerinde çalışırken kırsalda kaldık, bu iyi oldu," dedi. Aksi takdirde Tokyo'da olurduk. " Pandemi kısıtlamalarının hafiflemeye başladığı bir dönemde, gezginler Japonya'ya geri gelmeye başladı, dedi. Bu süre zarfında çift, akiyadan ayrılarak Fukuoka'nın 40 dakika uzaklığındaki Itoshima kasabasına taşınmaya karar verdi.

Fukuoka, uçakla Tokyo'dan yaklaşık bir saat 45 dakika uzaklıktadır. Beaufils ve eşi şimdi zamanlarını evleri ve misafirhanesi arasında bölerler. Genellikle hafta sonları veya rezervasyon olduğunda misafirhanede bulunurlar. Beaufils, "Kafeyi ve tatlıları sunan cafe, halka açıktır." dedi. Ucuz Bir Terk Edilmiş Ev, Sonunda O Kadar Ucuz Olmayabilir Bir akiya satın almanın en önemli şey, fiyatın düşük olmasının sizi aceleci davranmaya itmemesidir, dedi Beaufils. "Her yerde felaketler var," dedi. "Doğru yeri bulmak uzun sürer, çünkü mülke fotoğraflarla bakmak ve gerçekte görmek iki farklı şeydir." Fotoğraflar, terk edilmiş evin bozulma derecesini her zaman göstermez, özellikle yüz yıllık bir akiya gibi değilse, dedi. "Fotoğraflarda nem, termitleri, bu tür şeyleri göstermezler," dedi.

Üstelik akiya satın almayı düşünenlerin, kurşunu ısırmadan önce mülkü nasıl restore etmeyi düşündüklerini bilmeleri gerekir. Beaufils, "Reformu kendiniz mi yapacaksınız yoksa birine mi yaptıracaksınız?" dedi. "Özellikle yurtdışında iseniz, vize sahibi olmanız gerekecek veya sadece üç ay boyunca gelebilirsiniz." Tam zamanlı olarak çalışan Japonya'da yaşayanlar bile programları nedeniyle projeyi dış yüklenicilere dış kaynaklı hale getirebilirler, bu da maliyetleri artırabilir. "Güzel kırsalda güzel ucuz bir evde yaşama fırsatları çoktur. Ancak sonunda, günün sonunda, o kadar da ucuz olmayabilirsiniz," dedi Beaufils.