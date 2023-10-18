Haber: Damla Oya Erman

Fransa'nın kuzeyindeki Lille Havalimanı, Twitter'da yaptığı açıklamada bir bomba tehdidi nedeniyle havalimanının tahliye edildiğini ve güvenlik operasyonlarının devam ettiğini duyurdu. Aynı şekilde güneydeki Toulouse şehrinde bulunan havalimanı da benzer bir nedenle tahliye edildi ve şu an için trafiğe kapatıldı.

BFMTV isimli bir CNN iştiraki, bir polis kaynağına dayanarak, Paris dışındaki Nantes ve Beauvais havalimanlarının da güvenlik endişeleri nedeniyle tahliye edildiğini bildirdi.

Çarşamba günü, doğu Fransa'daki Lyon-Bron havalimanı ve güneydeki Nice havalimanı da benzer şekilde tahliye edildi. Lyon-Bron havalimanının tahliyesi bir bomba tehdidi nedeniyle gerçekleşirken, Nice havalimanındaki tahliye terk edilmiş bir bagaj nedeniyle yapıldı.

Ayrıca, Paris'e yakın Versailles Sarayı, güvenlik nedeniyle üçüncü kez ziyaretçilerini tahliye ettiğini duyurdu. Yer, salı günü şüpheli bir nesne nedeniyle tahliye edildi ve hafta sonu bir bomba tehdidi nedeniyle benzer bir durum yaşanmıştı.

Fransa, geçtiğimiz hafta Arras şehrindeki bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırının ardından güvenlik alarm seviyesini en yüksek düzeye çıkarmıştı. Bu olayların ardından alınan güvenlik önlemleri havaalanlarını etkilemeye devam ediyor.