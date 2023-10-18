Haber: Damla Oya Erman

Rothschild bankacılık hanedanının özel koleksiyonunda uzun süre saklanan birçok sanat eseri, mobilya, gümüş, seramik ve mücevher, Christie's New York'taki bir dizi müzayede sırasında 62.6 milyon doların üzerinde satıldı.

Salgın, Salı günü sona eren satışlar, uzun yıllar bankacılık ailesinin Fransız şubesinden gelen eserlerin Kuzey Amerika'da ayrılmış ilk müzayede olarak kayıtlara geçti. Eserlerin büyük çoğunluğu, Baron James Mayer de Rothschild, eşi Betty ve oğlu Alphonse tarafından 19. yüzyılda satın alındı ve soyundan gelenlerin koleksiyonunda kalmıştı.

Alman gümüş-gildelenmiş nautilus kupa ve kapağı.

Koleksiyon, özellikle Eski Ustaların eserlerini içeren aile tarafından satın alınan sanat eserlerini içeriyordu. Gerrit Dou'un "Pencere kenarında tavşan tutan genç bir kadın" adlı eseri, 17. yüzyıla tarihlenen ve 7 milyon doların üzerinde satılan eserler arasındaydı.

Satıştaki en eski öğelerden biri, Roma İmparatoru Claudius'un portresini gösteren milattan sonra birinci yüzyıl Sardonyx kameosu oldu ve neredeyse 116,000 dolara satıldı. Tesadüfen, bu kameo son olarak 1899 yılında Christie's'de açık artırmada satıldı, o dönemde 3,750 sterlin (bugünkü para ile yaklaşık 395,000 sterlin veya 496,000 dolar) karşılığında satıldı. İkinci elde Rothschild koleksiyonuna girdiği tahmin edilmektedir.

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Christie's Americas'ın başkan yardımcısı Jonathan Rendell, satış öncesinde yaptığı telefon görüşmesinde, "Bunlar, 19. yüzyılın sonundan beri saklanan şeylerdir. Ve eğer ailenin bu özel şubesini tanımıyorsanız, bunları görmemiş olurdunuz," dedi. "Bu tür bir satışı, New York'ta normalde yapmadığımız türden bir şeydir. Bu tür bir satışı daha çok Avrupa'da görürsünüz."

Christie's'e göre, Rothschild ailesinin Fransız şubesinden gelen müzayede organizatörleri özellikle satışı New York'ta düzenlemek istemişlerdir. Rendell, bu aile şubesinin II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığını belirtti ve koleksiyonun "herhangi bir yerde inanılmaz bir iş çıkaracağını" söyledi.

Müzayedede satılan bir İtalyan maiolica tabağı, 163,800 dolara satıldı.

Satış, mobilya, seramikler (önemli İtalyan Rönesans maiolica gibi), gümüş, halılar ve Rothschild'ların kendine özgü zevkini yansıtan mücevherleri de içeriyordu, ki Rendell, bunu "ihtişam ve iç huzurun olağanüstü bir birleşimi" olarak tanımladı.

Rendell, "Bu, 100 yıl önce, 150 yıl önce, piyasa için çılgınca olurdu. Artık bu tür malzemenin büyük bir bölümünün satışa sunulmadığını görmedik," dedi.

Christie's, bazı lotların 100 dolar gibi düşük fiyatlarla başladığı eşzamanlı bir canlı müzayedeyi içeren bir akşam satışının ardından, birkaç gün boyunca açık artırmalar gerçekleştirdi.

Ailenin koleksiyonu neden şimdi satmayı seçtiğine gelince, Rendell, bu durumun bir "rasyonalizasyon" ve "nesiller arası bir değişim" olabileceğini düşünüyor. "Herkesin, Rothschild'ler gibi 19. yüzyılda yaşamadığını düşünün," dedi.