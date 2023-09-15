Haber: Mert Osman Erman

Şu an 24 ve 25 yaşlarındaki sanıklar, Temmuz 2020'deki olay sırasında Bayonne şehrinde "ölümcül darbeler" yapmakla suçlanıyorlar.

59 yaşındaki Philippe Monguillot, saldırıdan beş gün sonra hastanede öldü

İki sanık, Wyssem Manai ve Maxime Guyennon, suçlu bulunmaları halinde 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

Başsavcılar, Bayonne şehrinde otobüsündeki üç kişiden biletlerini göstermelerini ve çenelerinin üzerinde takmış oldukları maskeleri düzeltmelerini istedikten sonra Bay Monguillot'nun saldırıya uğradığını söylüyorlar.

Olay, Fransa'nın ilk Covid kapanmasının sona erdiği dönemde meydana geldi ve bu dönemde tüm toplu taşıma araçlarında maskeler zorunlu idi.

Ardından gelen çatışmada, Bay Monguillot tekme ve yumruklarla dövüldü ve başı yere çarptı.

Şehir belediye başkanı bunu "vahşi bir eylem" olarak kınadı

Bay Monguillot'nun ölümü Fransa genelinde şok yaratmış ve binlerce kişi Bayonne'da onun dulunun liderliğinde bir protesto yürüyüşüne katılmıştır.

Dava, Bayonne'un 112 km (70 mil) doğusundaki Pau şehrinde bir mahkemede Cuma günü açılması bekleniyor.