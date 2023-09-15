Haber: Mert Osman Erman

Temmuz ayında, petrol taşımacılığı için Malmo limanından bir yolda protestodan ayrılmayı reddettiği için ceza aldı.

Kararın ardından, Bayan Thunberg ve diğer aktivistler limana geri döndü ve tekrar polis tarafından çıkarıldılar.

İkinci duruşması 27 Eylül'de yapılacak

İsveç savcısı Isabel Ekberg'in açıklamasına göre, 24 Temmuz'daki gösteriye izin verilmemiş ve trafiği engellemişti.

Bayan Thunberg, Güney İsveç'teki limanda fosil yakıtların kullanılmasını protesto etmek amacıyla Reclaim the Future grubu ile birlikte gösteri yapıyordu. Trafik girmesini ve çıkmasını engellemeye çalıştılar.

Protesto, Bayan Thunberg'in aynı limanda 19 Haziran'da gerçekleşen bir protesto için 2 bin beş yüz İsveç Kronu (180 sterlin; 224 dolar) para cezasına çarptırıldıktan hemen sonra gerçekleşti.