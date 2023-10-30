Haber: Mert Osman Erman

İş dergisi, Johnson'ın servetini yaklaşık 1.2 milyar dolar (990 milyon pound) olarak tahmin ediyor.

Diğer sporcu milyarderleri NBA oyuncuları Michael Jordan ve LeBron James ile golfçü Tiger Woods'tur.

Johnson, çeşitli spor takımlarındaki sahiplik hisseleri dahil olmak üzere birçok şirkette yatırımları bulunuyor.

Ancak Forbes'a göre, yaşam sigortası şirketindeki hissesi servetinin büyük bir kısmını oluşturuyor.

64 yaşındaki Johnson, 1996'da emekli olmadan önce NBA tarihindeki en ikonik kariyerlerden birini yapmıştı, ancak asıl para kazandığı yer spor dışındaydı.

Forbes, Johnson'ın NBA kariyerinden 40 milyon dolar kazandığını belirtiyor.

Johnson, MLB'nin Los Angeles Dodgers'ı da dahil olmak üzere üç Los Angeles merkezli spor takımının sahiplik hisselerine sahiptir.

Spor dışında Starbucks, Burger King, 24 Hour Fitness ve yaşam sigortası şirketi EquiTrust gibi yatırımları bulunmaktadır.

Johnson, 1970'lerde NBA'ye girmesi sırasında Nike ile hisse senedi teklifini reddetmemiş olsaydı daha önce milyarder olabileceğini söylüyor. Onun yerine yıllık 100.000 dolar teklif eden Converse ile anlaşma yaptı.

"Benim ailem zengin değildi, bu bizi bazen etkileyen bir şeydi. Parayla büyümediğinizde, bilmezsiniz. O zamanlar hisse senetleri hakkında hiçbir fikrim yoktu," dedi Johnson bu yılın başlarında All The Smoke podcastinde.

"Bu yüzden hisselerden vazgeçtim. Düşünebiliyor musunuz? 45 yıl, bugün 5 milyar dolarlık olurdu bu hisse senedi."