Haber: Mert Osman Erman

Sosyal medyada paylaşılan video görüntüleri, Makhachkala'daki havalimanında öfkeli bir kalabalığın Tel Aviv'den gelen bir uçuşla gelen insanları aramak için havalimanında koştuğunu gösterdi.

Kalabalığın bir kısmı pist üzerine koştu ve oradaki uçakları kuşattı

Rusya'nın havacılık ajansı Rosaviatsia, güvenlik güçlerinin daha sonra durumu kontrol altına aldığını söyledi.

Havalimanı Pazar gecesi kapatıldı. Pazartesi günü Rosaviatsia, havalimanının kesin olarak Salı günü yeniden açılacağını belirtti.

Ajans, Kuzey Kafkasya'dan İsrail'e yapılan uçuşların "geçici olarak diğer şehirlere yönlendirileceğini" belirtti, daha fazla ayrıntı vermeden.

Rus haber ajansları, iddia edilen 60 kişinin gözaltına alındığını bildiriyor, yerel içişleri bakanlığını kaynak gösteriyor.

Video klipleri yüzlerce kişinin havalimanı terminalini bastığını gösterirken, bazıları Filistin bayrakları sallıyordu.

Kalabalığın birçoğu antisemitik sloganlar atarken diğerleri "Allahu Akbar" - Allah en büyüktür diye bağırdılar.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, bir kalabalığın terminalde yürüyüp "Yahudilerin" nerede olduğunu sorduğunu gösterdi.

Tel Aviv'den gelen bir yolcu, kalabalık tarafından durdurulduğunu söyledi ve göstericilerin ona "Bugün gayrimüslimlere dokunmuyoruz" dedikten sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Dagestan'ın Derbent şehri rabinine göre, Dagestan'da bulunan tahmini 300-400 Yahudi ailenin geleceği şüpheli. Yahudiler, İslam öncesi dönemlerden beri bölgede varlığını sürdürüyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Rusyanın Yahudilere ve İsraillilere yönelik şiddet kışkırtmaya kararlı bir şekilde karşı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

ABD başkanlık sözcüsü Adrienne Watson, bir tweet'te "ABD, Dagestan'daki antisemitik protestoları şiddetle kınıyor" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, "Dünya çapında antisemitizmde bir artış gözlemlediğimizde, ABD, tüm Yahudi topluluğunun yanında duruyor. Antisemitizm için hiçbir bahane veya haklılık olamaz" dedi.

Dagestan hükümeti, Gazze'ye destek verirken vatandaşlara sakin kalmalarını ve böyle protestolara katılmamalarını çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı uluslararası düzeyde geniş çaplı protestolar yaşanıyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, olayları "dış müdahalenin" ve "kötü niyetli kişilerin" etkisine bağladı. Bu iddiasını kanıtlamadı.

Dagestan Valisi Sergei Melikov, havalimanının kalabalık tarafından işgalini Telegram mesajlaşma servisinde yayımladı.

"Yabancılara hakaret etmek, pasaportlarını aramak gibi bir şereftir yok! Kadınları ve çocukları hedef alan saldırıları kınadı" dedi.

Kalabalığın eylemleri, ona göre, Ukrayna'da Rus silahlı kuvvetlerinde savaşan Dagestanlı vatanseverler dahil Dagestanlı vatanseverler için bir "sırtından bıçak darbesi" oldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki İsrail büyükelçisinin Rus yetkililerle işbirliği yaptığını, İsrail'in "İsrail vatandaşlarına ve Yahudilere zarar verme girişimlerini ciddi bir şekilde gördüğünü" belirtti. Bakanlık açıklamasında şunları söyledi: "İsrail, Rusya hukuk yürütme yetkililerinin tüm İsrail vatandaşlarını ve Yahudileri, kim olurlarsa olsun, korumasını ve göstericilere ve Yahudilere yönelik kontrolsüz kışkırtmaya karşı sert önlemler almasını bekliyor." Cumartesi günü Dagestan'ın Khasavyurt şehrinde bir kalabalık, bazı İsraillilerin kaldığına inandıkları bir otelin önünde toplandı.

Protestocular pencerelere taş attı ve kapının üzerine "İsrail vatandaşlarına giriş kesinlikle yasaktır... (Yahudiler)" yazısı asıldı.

Sonradan polislerin otelde bulunan İsrailliler olmadığını görmeleri için bazılarını içeri aldığı bildirildi.

Dagestan, Kuzey Kafkasya'da yaşanan olaylarla başa çıkmak zorunda kalan tek bölge değil.

Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde bulunan bir Yahudi merkezi hafta sonu ateşe verildi.

Çeçenistan'ın bilgi bakanı Akhmed Dudayev, insanlara "provokatörlerin yolunu takip etmemelerini" istedi.

"Etnik nefretin kışkırtılmasına izin veremeyiz! Dikkatli olun ve kendinizi yanıltmamaya izin vermeyin!" dedi ve Telegram'da yazdı.