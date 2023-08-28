VARŞOVA AA- Finlandiya'dan YLE'nin haberine göre, yasağın nedeni şirket güvenliği olarak açıklandı.Haberde görüşlerine yer verilen Stora Enso'nun İletişim Direktörü Satu Harkonen, "Yasak, bu yaz yürürlüğe girdi ve bunun nedeni güvenlik." ifadesini kullandı.

Ormancılık sektöründe faaliyet gösteren Fin şirketi Kotkamills de yaz başında TikTok kullanımını yasakladığını duyurmuş ve platformun şirket cihazlarında veya ağlarında kullanılmasına izin verilmediğini açıklamıştı.

Finlandiyalı telekomünikasyon şirketi Telia da bu yılın başlarında TikTok'a yasak getirmişti.