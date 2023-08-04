Haber: Damla Oya Erman

Yerel haber kanalı Yle'ye verdiği röportajda Orpo, ırkçılık konusunun ciddi bir mesele olduğunu ve Finlerin, kendisi dahil, bu konuda endişe duyduğunu söyledi.

Yle'nin son seçmen desteği anketine göre, NCP'nin desteği %2.3 oranında düşerek birinci sıradaki yerini Sosyal Demokrat Parti'ye (SDP) kaptırdı.

Orpo, ırkçılık tartışmalarına son vermenin önemine vurgu yaparak hükümetin ırkçılığı ve ayrımcılığı kesinlikle tolere etmeyeceğini belirtti. Gerekirse, bu kuralı ihlal eden bir bakanın görevden alınabileceğini de ekledi.

Başbakan Orpo, hükümetin ırkçılığı önlemek için somut ve detaylı bir program hazırlayacağını ve uzmanlardan gelecek fikirleri dikkate alarak eşitlikçi ve ırkçılığa karşı bir Finlandiya için önlemler alacağını açıkladı.

SDP, anket sonuçlarındaki yükselişten memnuniyet duyarken, Finns Partisi ise düşüşünü "yaz patırtısı" olarak nitelendirdi ve destekçilerinin ırkçılık tartışmalarından fazla etkilenmediğini savundu.

Uzmanlar, Finns Partisi destekçilerinin, ırkçılık tartışmalarına aşina olmaları nedeniyle bu konunun partinin desteği üzerindeki etkisinin sınırlı olabileceğini belirtti. Ancak, Başbakan Orpo'nun liderlik ve kararları da partinin desteği üzerinde etkili olabilir.