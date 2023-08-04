Haber: Damla Oya Erman

Schwarzenegger, CinemaBlend'e Willis'in sağlık sorunları nedeniyle emekli olması hakkında konuştu.

Kaliforniya'nın eski valisi, Willis'in uzun yıllar boyunca büyük bir yıldız olduğunu ve her zaman büyük bir yıldız olarak hatırlanacağını ve iyi bir insan olduğunu söyledi.

Willis'in ailesi geçen yıl aktörün konuşma yeteneğini engelleyebilen afazi teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

Ailesi daha sonra Willis'in frontal ve temporal lobları başlıca etkileyen bir grup beyin bozukluğuna sahip olan frontotemporal demans (FTD) ile yaşadığını paylaştı.

Schwarzenegger, "Onun durumu göz önünde bulundurulduğunda, sağlık açısından emekli olması gerektiğini anlıyorum" dedi.

Ancak Schwarzenegger aynı zamanda "aksiyon kahramanlarının hiçbir zaman tamamen emekli olmadığını, yeniden döndüklerini" söyledi.

Willis, Mart ayında 68 yaşına girdi.