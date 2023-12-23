SEVGİLİ ÖNCE VATAN GAZETESİNİN DEĞERLİ OKUYUCULARI MERHABALAR;

Yılların meşhur Sinema Sevenler Derneği Lokali olarak bilinen Çiçek Bar geçtiğimiz akşam Tiyatro Sinema ve Sanat Camiasının Ünlülerini ağırladı. Basın Pr Uzmanı Derya Özgören tarafından hazırlanan gecenin tanıtımında, Çiçek bar’ın yeni sahibi genç ve başarılı iş adamı Sezai Gülmez sahnedeki açılış konuşmasında “Sanatçı dostlarım burası sizin yeriniz, buraya siz sahip çıkacaksınız” dedi. Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çağlar ''2024 herkese sağlık mutluluk ve başarı getirsin'' temennilerinde bulundu.

Gecenin sunumlarını ise vakıf müdürü Kıvanç Terzioğlu yaparken geceye katılan tüm sanatçıları teker teker sahneye davet etti. Geceye; Meral Orhonsoy, Meral Konrat, Parla Şenol, Nil Ünal, Erdem Topuz, Serpil Tamur, Zihni Göktay, Hikmet Körmükçü, Deniz Gökçer, Teoman Ayık, Ahmet Arıman, Levent İnanır, Yusuf Azuz, Sabriye Kara, Müjgan Ağralı, Uğurkan Erez, Çıra Özden, İnanç Terzioğlu, Çağlan Övet, Hakan Solaker, Filiz Küçüktepe, Ahmet & Dora Altınbaşak, Wilma Elles, Mehmet Şah Çelik, Serkan Çılgın, Anta Toros, Şaylan Akbaşoğlu Akmen, Feyzi Tuna, Mehmet Güleryüz, Feza Sınar, Hİkmet Aydoğan, Emel Seçen, Aslıhan Saraçoğlu, Hilal Uştuk, Volkan Güloğlu, Biket İlhan, Özkan Binol, Eylem Kaftan, Ayşen İnci, Cenk Kemal İçten, Lara, Numan Çakır, Oğuz K, Yetkin Yüksel katılanlar arasındaydı.

11. ULUSLARARASI İPEKYOLU FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Beyoğlu Belediyesi, Kültür Kenti Vakfı, Türk Hava Yolları ve Point Hotel desteğiyle düzenlenen 11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali sahiplerini buldu. Beyoğlu Atlas Sinemasında ödül törenine geçildi. Törende açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Mehmet Güleryüz, “ 11’inci yılımızda Uluslararası İpekyolu Film Festivali sürdürülebilirliği, kurumsallaşması ve kimliğini kazanması bakımından önemli bir aşama daha kaydetti. Bu yıl açılışımızı Meslek Birliğimiz SETEM’in 20. Yılı kutlamaları kapsamında hazırladığımız SETEM 20 YAŞINDA belgeseli ile yaptık. 20 yılı da aşan bir sürede Sinemada Telif Hakları konusunda Asıl Eser Sahibi yönetmenler ve senaristlerin haklarını savunma mücadelemizi, zorlukları belgeleyerek anlattık. Bugün hala sektörde kavram kargaşası sürüyor. Pek çok meslektaşımız dernek, sendika, vakıf, meslek birliği gibi organizasyonların görev alanlarının neler olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Bu belgesel ile önemli bir mesele olan Telif Hakları mücadelesi konusunu daha çok insana iletebileceğimizi düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.” Gecenin sunuculuğunu ise Janset PAÇAL üstlendi. SETEM Emek Ödülü Feyzi Tuna’ya Verildi. Feyzi Tuna’ya SETEM EMEK Ödülü Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Yönetmen Biket İlhan tarafından verildi.

Uluslararası İpekyolu Film Festivalinde Ödüller Sahiplerini Buldu. Bu yıl Uluslararası İpekyolu Film Yarışmasına Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere toplamda 245 film katıldı. Uluslararası İpekyolu Film Festivali kapsamında verilen ödüller sahiplerini buldu.

Uluslararası İpekyolu Film Festivalini belirleyen Jüri Üyelerimiz: Yönetmen Emre YALGIN , Oyuncu Lila GÜRMEN, Yönetmen Temir BİRNAZAROV .

ULUSLARARASI İPEKYOLU KISA FİLM ÖDÜLLERİ

Uluslararası İpekyolu En İyi Kurmaca Film: Together, Alone / Kasım Ördek (TÜRKİYE)

Uluslararası İpekyolu En İyi Yönetmen: Together, Alone / Kasım Ördek (TÜRKİYE)

Uluslararası İpekyolu En İyi Senaryo Ödülü: Warrior / Amanbek Azhymat (KIRGIZİSTAN)

Uluslararası İpekyolu Kurmaca Jüri Özel Ödülü: The Call of Clear Water Bay / Wankun Song (ÇİN)

Uluslararası İpekyolu En İyi Belgesel Ödülü: Black Wagon / Adilet Karzhoev (KIRGIZİSTAN)

Uluslararası İpekyolu En İyi Animasyon Film Ödülü: Hadis / Nazrin Aghamaliyeva (AZERBAYCAN)

Kardeşlik Ödülü : Searching for Justice / Ado Hasanoviç (BOSNA HERSEK)

Belgesel Kategorisi Jüri Üyelerimiz; Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Okan ORMANLI , Yönetmen Jale İNCEKOL ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Doçent Dr. Zehra YİĞİT

ULUSAL BELGESEL KATEGORİSİ

En İyi Belgesel Ödülü: Hayatımın En Güzel Günü / Semih Sağman

Belgesel Dalında En İyi Yönetmen: Beyaz Dağın Çocukları / Yalçın Çiftçi

Belgesel Dalında En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Beyaz Dağın Çocukları / Yalçın Çiftçi

Belgesel Dalında En İyi Senaryo Ödülü: Hayatımın En Güzel Günü / Semih Sağman

Belgesel Dalında En İyi Kurgu Ödülü: Ağacın Ruhu / Eren Aybars Arpacık

Belgesel Dalında Jüri Özel Ödülü: Karanlıkta Kaybolanlar / Can Diker

Animasyon Kategorisi Jüri Üyelerimiz; Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Özlem MALATYALIOĞLU, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Profesör Fethi KABA, Animatör Erhan GEZEN

ANİMASYON KATEGORİSİ

Animasyon Dalında En İyi Film Ödülü: Labirent / Selçuk Ören

Animasyon Dalında Jüri Özel Ödülü: Zaman Yolcusu Kreta / Ilgın Saçan, Gülşah Özdemir Koryürek

Animasyon Dalında En İyi Yönetmen Ödülü: Yasemin / Muaz Güneş

Animasyon Dalında En İyi Animatör: Labirent / Selçuk Ören

Animasyon Dalında En İyi Senaryo: İçeride / Birnur Karatimur Çutsay

Kısa Film Kategorisi Jüri Üyelerimiz; Yönetmen Çiğdem VİTRİNEL, Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Profesör DR. Gülseren YÜCEL ve Ressam, Senarist, Oyuncu Haydar ŞİŞMAN

KURMACA KATEGORİSİ

Kurmaca Dalında En İyi Film Ödülü: Satışçının Bir Günü / Erinç Durlanık

Kurmaca Dalında En İyi Yönetmen Ödülü: Satışçının Bir Günü / Erinç Durlanık

Kurmaca Dalında En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Sacayağı / Serdal Altun

Kurmaca Dalında En İyi Senaryo Ödülü: Satışçının Bir Günü / Erinç Durlanık

Kurmaca Dalında En İyi Kurgu Ödülü: Birlikte, Yalnız / Emrullah Erbay

Kurmaca Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Satışçının Bir Günü / Melis Ulaş

Kurmaca Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Birlikte, Yalnız / Mert Doğan

Kurmaca Dalında Jüri Özel Ödülü: Yolda / Özge Uçar Çığşar