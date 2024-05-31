Kızılay ekiplerinin cenazeleri taşımakta zorlandığı, sivil savunma ekiplerinin enkaz altındaki cenazeleri çıkarmak için acil ekipmana ihtiyaç duyduğu aktarıldı.
Cenazelerin bölgeden taşınmasında yaşanan gecikme nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde salgın hastalıkların yayılma riskinin artabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Açıklamada, tespit edilen naaşların net sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail ordusu, yaklaşık 20 gün önce Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.
Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan 100 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
İsrail askerleri dün, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan arkalarında ağır yıkım bırakarak çekilmişti.