Belçika kamu yayın kuruluşu VRT'nin "Samusocial" ve "Dünya Doktorları" (Doctors of the World) isimli kuruluşların ortak raporuna dayandırdığı haberine göre, Brüksel'deki evsizlerin çoğunu yıllardır oturum ve çalışma izni olmaksızın yaşayan ve "kağıtsız" (sans papier) olarak adlandırılan kişiler oluşturuyor.

Başkentte 14 yıl içerisinde yapılan sayımlara göre evsiz sayısı 1724'ten 7 bin 134'e yükseldi.

Evsizler arasında yaşlı, diyabet ve kanser hastalarının yanı sıra kadınlar, bekar anneler ve refakatsiz çocukların sayısının da her geçen yıl artması da dikkati çekti.

Dünya Doktorları isimli kuruluştan Emmy Deschiete, Kovid-19 ve enerji krizinin dönüm noktaları olduğunu kaydederek "Yoksulluk içindeki ya da psikolojik kırılganlığı olan insanlar evsizliğe daha hızlı şekilde itildi." ifadesini kullandı.

Deschiete, söz konusu krizlerden bu yana metro istasyonları ve çevresinde "gözle görülür bir artışla daha fazla uyuşturucu madde kullanan evsiz" görüldüğünü belirtti.

Dünya Doktorları, ülkede seçimlere sayılı günler kala evsizler için yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Belçika'da "evsizlik" sorunu büyüyor

Belçika'da bir süredir sığınma başvurusunda bulunanlara barınacak yer gösterilememesiyle ilgili kriz yaşanıyor.

Federal kurumlar, kapasitelerinin dolması gerekçesiyle giderek daha fazla sayıda kişiyi sokakta yaşamaya mahkum ediyor.

Bu kişilerin ihtiyaçları, gündüz bakımı adı altındaki gönüllü kuruluşlar tarafından karşılanıyor. Belçika'da geçen yıl, ailelere, kadınlara ve çocuklara öncelik verileceği gerekçesiyle sığınma talebinde bulunan bekar erkeklere barınak sağlamayacağı yönünde alınan karar da gönüllü kuruluşların üstündeki yükü artırıyor.

Son sayıma göre, evsiz ve kötü barınma koşullarına sahip 7 bin 134 kişi tespit edilirken, bir önceki sayımın yapıldığı 2020'ye göre yüzde 18,9'luk artış görüldü.

"Kağıtsızlar" yıllardır ülkenin tartışma konularından biri

Belçika'da "kağıtsız" olarak adlandırılan kişiler, ülkeye yıllar önce Cezayir, Tunus, Afganistan, Pakistan ve birçok Afrika ülkesinden çeşitli yollarla gelen ancak yasal statüye alınmayanlardan oluşuyor.

Oturum veya çalışma belgeleri olmadan ülkede yaşan bu kişilerin çoğunun oturum talepleri reddediliyor.

"Kağıtsızlar", adlarını ara ara yaptıkları açlık grevleriyle duyuruyor ancak Belçika, katı tutumundan taviz vermiyor, duruma kalıcı çözüm de getirmiyor.

Brüksel Özgür Üniversitesi tarafından yakın zamanda yapılan araştırmada ülkedeki "kağıtsızlar"ın sayısının 112 bin olduğu, bunlardan 52 bininin başkent Brüksel'de yaşadığı açıklanmıştı.