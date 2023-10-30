Londra

Iştiyye, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, 2007 yılından bu yana Hamas kontrolünde bulunan Gazze'deki gelişmeler, bölge ülkeleri ve ABD'nin Filistin konusundaki adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki devletli çözümle sonuçlanacak bir barış sürecine dönülmeden Gazze konusunda İsrail'le işbirliği yapmayacaklarını belirten Iştiyye, kapsayıcı ve barışçıl bir vizyon olmadan bu işbirliğinin Filistin yönetimince kabul edilmeyeceğini vurguladı. Iştiyye, "Batı Şeria'da siyasi bir çözüm olmadan Filistin yönetiminin Gazze'yi idare etmesi, Filistin yönetiminin bir F-16'ya ya da İsrail tankına binmesi gibidir." dedi.

Iştiyye, Batı Şeria'da bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu ve bunun sağlanmasıyla iki devletli çözüm çerçevesinde Gazze'nin sürece dahil edilmesi gerektiğini savundu.

Öncelikle Gazze'nin bombalanmasının ve Batı Şeria'daki saldırıların sona ermesi gerektiğini ifade eden Iştiyye, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail saldırılarında öldürülen Gazzelilere ilişkin sayıların kesinliğini sorgulamasıyla ilgili de ellerinde isim ve kimlik numaralarıyla birlikte kesin sayıların bulunduğunu vurguladı.

"İsrail, iki devletli çözümü yok ediyor ABD hiçbir şey yapmıyor"

Iştiyye, İsrail'in Gazze'de Hamas yönetimini istememesinin uluslararası topluma iki devletli çözüm konusunda baskı yapacak fırsatı verdiğini kaydederek, yaşanan insani krizden nasıl bir barış çıkarılacağı sorusunu herkesin kendisine sormasının önemli olduğunu ifade etti.

Bazı Arap ülkelerinin İsrail'le imzaladığı normalleşme anlaşmalarında yer alan "Herhangi bir anlaşmanın Filistin'e önemli faydalar sağlaması" ifadelerine de değinen Iştiyye, bunun Arap ülkelerinin ortak görüşü olması gerektiğini kaydetti.

Iştiyye, komşu ülkelerin de Filistin'de barış olmadan bölgede barış olamayacağını gördüğüne dikkati çekerek, "Tüm açık sözlülüğümle şunu söylemeliyim, Araplar bizden bıktı. Filistin'de bir çözüm istiyorlar çünkü onlar için önemli bir sorunuz." diye konuştu.

Kalıcı barış için ABD'nin de liderlik göstermesi gerektiğini ancak Biden'ın bu konuda hiçbir girişimi olmadığını belirten Iştiyye, şunları söyledi:

"(Biden) Herhangi bir özel temsilci bile atamadı, hiç tutulmayan sözlerden bile vermedi. Yerleşimcilere karşı olduğunu söylüyor ama buna karşı ne yaptı? İsrail'i finanse etmeye devam etti. İki devletli çözümden yana olduğunuzu söylüyorsunuz ama İsrail bunu her gün yok ediyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. ABD'nin Kudüs'teki Konsolosluğunu yeniden açacağınızı söylediniz. Görev süreniz doluyor ama yapmadınız. Bu da bir kızgınlık oluşturdu."

Iştiyye, Avrupa ve ABD'li liderlerin kapsayıcı bir çözüme açık olduklarını ilan etmesi gerektiğinin altını çizerek, bu çözüme Gazze ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistin seçimleri ile "Filistin'i partner olarak görmeyen" Binyamin Netanyahu'nun yönetmediği bir İsrail'in dahil olduğunu söyledi.

Filistin yönetiminin halkta popülerliğini yitirdiği yönündeki iddialara ilişkin ise Iştiyye, "Şiddet içermeyen duruşumuzu popülerlik kazanmak için terk etmeyiz." karşılığını verdi.

Iştiyye, Batı Şeria'da halkın İsrail'e karşı nefretinin arttığını da sözlerine ekledi.