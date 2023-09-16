Haber: Mert Osman Erman

Arapça ve Fransızca öğretmeni olan ElFadel, Adaseel'e döndü ve çocukları aramaya başladı.

32 öğrencinin hepsinin - yaşları altı ila 12 arasında değişen - öldüğünü öğrendi.

"Köye gittim ve çocuklarımı sormaya başladım: 'Somaya nerede? Youssef nerede? Bu kız nerede? Şu çocuk nerede?' Cevap saatler sonra geldi: 'Hepsi öldü.'

"Hemen sınıf yoklama listesini tuttuğumu ve bir öğrencinin adını diğerinden sonra çizdiğimi hayal ettim, sonunda 32 ismi çizmiştim; şimdi hepsi ölü," dedi.

Bunlar, geçen hafta 8 Eylül akşamı vuran en güçlü depremde ölen yaklaşık 3,000 kişiden biriydi, Fas'ta kaydedilen.

En çok etkilenen bölgeler, Marrakeş'in güneyindeki dağ köylerinin tamamen yıkıldığı yerlerdi. Adaseel de bu yerlerden biriydi.

ElFadel, altı yaşındaki Khadija'nın başına gelenleri nasıl duyduğunu anlattı.

Kurtarıcılar, deprem sırasında muhtemelen uyuyordu - ve hepsi Ms ElFadel'ın okulundaydı - küçük kızın cesedini erkek kardeşi Mohamed ve iki kız kardeşi Mena ve Hanan'ın yanında buldular.

"Khadija benim favorimdi. Çok nazik, zeki, aktif ve şarkı söylemeyi çok severdi. Benim evime gelirdi ve onunla ders yapmayı ve konuşmayı çok severdim."

Dil öğretmeni öğrencilerini "melekler" olarak tanımladı ve öğrenmeye hevesli saygılı çocuklar olarak nitelendirdi. Yoksullukla ve yüksek yaşam maliyeti krizi ile başa çıkmaya çalışmalarına rağmen, çocuklar ve aileleri okula gitmeyi "dünyadaki en önemli şey" olarak görüyordu.

"Son dersimiz Cuma akşamıydı, deprem vurmadan tam beş saat önceydi," dedi ElFadel.

"Fas'ın milli marşını öğreniyorduk ve pazartesi sabahı bütün okulun önünde söylemeyi planlıyorduk."

Sakin sesine rağmen, ElFadel travma yaşıyor. Hala öğrencilerinin ve okulunun başına gelenleri sindiremiyor.

"Uyumuyorum; hala şoktayım," dedi.

"İnsanlar beni şanslılardan biri olarak görüyorlar ama nasıl devam edeceğimi bilmiyorum."

ElFadel, Amazigh nüfusu tarafından oluşturulan bir köyde Arapça ve Fransızca öğretmenliği yapmaktan hoşlanıyordu - onlar çoğunlukla kendi dilleri olan Tamazight'i konuşurlar.

"Arapça ve Fransızca öğrenmek çok zordu, ama çocuklar çok parlaktı ve neredeyse her iki dilde de akıcıydılar," diye hatırladı.

Öğretmenlik kariyerine devam etmeyi ve yetkililerin Adaseel'in deprem sırasında çöken okulu yeniden inşa etmelerini umuyor.

Resmi açıklamalara göre, çeşitli derecelerde hasar görmüş toplam 530 eğitim kurumu bulunmaktadır, bunlardan bazıları tamamen çökmüş veya ciddi yapısal hasar görmüştür.

Fas hükümeti, en fazla etkilenen bölgelerdeki derslere geçici olarak ara verdi.

"Belki bir gün okulu yeniden inşa ettiklerinde ve dersler tekrar başladığında, bu 32 çocuğu anabilir ve hikayelerini anlatabiliriz," dedi ElFadel.