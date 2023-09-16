Haber:Mert Osman Erman

Masterson, iki kadının tecavüz suçlarından ötürü 30 yıl ila ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Benzer bir mektup Kutcher'ın eşi olan aktris Mila Kunis tarafından gönderildi.

Kutcher ve Kunis'in mektupları ve sonraki özürleri - her ikisi de Masterson ile birlikte That 70s Show dizisinde rol aldı - kurbanlar ve savunma grupları tarafından geniş çapta eleştirildi.

Thorn'un yönetim kuruluna yönlendirilen ve çevrimiçi olarak paylaşılan istifasında Kutcher, yönetim kurulundan ayrılma kararının "son olayların tanınmasına dayandığını" belirtti.

Kutcher, istifasındaki mektubunda şunları söyledi: "Eşim ve ben, birkaç gün boyunca kurbanları ve Thorn'daki çalışanlarla ve liderlikle yapılan görüşmelerin ardından kişisel düşünce ve öğrenme süreci ile dolu zaman geçirdikten sonra, yönetim kurulu başkanlığından hemen ayrılmam gereken sorumlu şeyin bu olduğuna karar verdim."

"Hata yargılanan insanların deneyimlerini paylaşmaya cesaret eden kurbanları sorgulamanın başka bir acı dolu örneği oldu," diyerek istifasındaki mesajında Kutcher ekledi. "Bu, son on yılda tersine çevirmek için çalıştığımız tam olarak budur."

Kutcher ve eski eşi Demi Moore tarafından 2012 yılında kurulan Thorn, çocukların cinsel sömürüsü ile mücadeleye odaklanmaktadır.

Grubun büyük bir kısmı İnternet ve çocuk cinsel istismar materyalinin ve cinsel köleliğin yayılmasındaki rolüne odaklanmaktadır. Grup şu ana kadar 27,000 çocuk mağduru tespit ettiğini ve internetten daha iki milyon potansiyel cinsel istismar dosyasını kaldırdığını iddia etmektedir.

İstifasındaki mesajında Kutcher, Masterson'a destek mektubunda onu insanlara "saygı" ve "cömertlikle" davranan biri olarak tanımladığı mektubunun, "deneyimlerini paylaşmaya cesaret eden kurbanları sorgulayan acı verici bir başka örnek" olduğunu söyledi. "Bu, son on yılda tersine çevirmek için çalıştığımız tam olarak budur," diye ekledi.