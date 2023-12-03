Haber: Mert Osman Erman

BJP, Madhya Pradesh, Rajasthan ve Chhattisgarh eyaletlerinde belirgin bir üstünlüğe sahip. Kongre Partisi, güney eyaleti Telangana'da rahatça önde.

Kasım ayında yapılan seçimlerde Hindistan'ın seçmenlerinin altıda biri olan 160 milyon'dan fazla kişi oy kullanma hakkına sahipti. Beşinci eyalet Mizoram için oyların sayımı Pazartesi günü yapılacak.

Bu seçimler, Modi'nin gelecek yıl tarihi üçüncü dönemini güvence altına alma olasılıkları açısından bir başarı testi miydi? Basit bir ifadeyle, Kongre'nin daha güçlü bir performansı BJP için olası bir aksilik anlamına mı gelirdi?

Biraz değil. 2018'de Kongre, üç önemli eyalet seçimini kazandı - Rajasthan, Madhya Pradesh ve Chhattisgarh. Üç ay sonra BJP, genel seçimleri ulusal düzeyde ve bu üç eyalette de kazandı. Hindistan'daki eyalet seçimleri, eyalet veya bölgeye özgü endişelere dayanırken, genel seçimler daha çok ulusal düzeydeki konular etrafında döner.

Bu dinamiklere rağmen, Pazar günkü sonuçlar zaten önemli bir destek olarak gelir ve Modi için zaten rekor üçüncü dönemine odaklanan bir kişi için büyük bir güçtür.

Bu zafer aynı zamanda BJP'nin eyalet seçimlerinde sıkça başarısız olmasından kaynaklanmaktadır. Bugüne kadar, parlamentoda rahat bir çoğunluğa sahip olan parti, Hindistan'ın 28 eyaletinden 15'ini - ve bunlardan sadece dokuzunu doğrudan yönetiyordu. Geri kalanı daha küçük ortaklarla koalisyon hükümetleriydi. Kongre'den Rajasthan ve Chhattisgarh'ı geri almak ve Madhya Pradesh'i rekor beşinci dönem için korumak, BJP'nin kuzey ve orta Hindistan'ın "Hindi yüreği"nde neredeyse dokunulmaz olduğu anlamına geliyor. Bu Hindi konuşulan kemerdeki on eyalet, 2019'da BJP'nin 177 milletvekilinden 225'ini parlamentoya gönderdi.

Diğer yandan, seçimler Kongre için daha önemliydi. Daha iyi bir performans, büyük bir moral güç oluşturabilir ve partiyi 28 muhalefet partisinden oluşan ve genel olarak HİNDİSTAN olarak bilinen cılız bir ittifakın doğal lideri olarak konumlandırabilirdi. Bir süre Madhya Pradesh'i kazanma yarışında önde görünüyormuş gibi görünen parti, BJP'nin toprak kazanmasına paralel olarak momentum kaybetti. Parti, geçmişte eyalet zaferlerini ulusal seçim başarılarına dönüştürmekte zorlandı ve şimdi eyalet hükümetlerini de koruyamıyor. Mevcut hükümete karşı hoşnutsuzluk Kongre için daha ağır oluyor.

Ancak bir umut ışığı var. Kongre, anti-incumbency'den muzdarip olan BRS partisinin olduğu Telangana eyaletini elde etmeyi başardı. Mayıs ayında Karnataka'da çarpıcı bir zaferin ardından güney Hindistan'a doğru ilerlemeye devam ediyor.

Peki, son seçimlerde oy verme davranışını şekillendiren faktörler nelerdi? İdarenin bir geçmişi ötesinde, kaste, kimlik ve BJP'nin Hindu milliyetçiliğinin cazibesi, refah vaatleri gibi düşünceler de oy kullanma modelleri üzerinde etkili gibi görünüyor. Kampanyası sırasında Modi, Hindistan'ın en yoksul 800 milyon insanına ayda 5 kg ücretsiz tahıl sağlama planının önümüzdeki beş yıl boyunca devam edeceğini açıkladı. Partisinin Madhya Pradesh'teki yeniden yüksel

mesi, 50 milyon seçmenin yaklaşık %47'sini oluşturan daha yoksul ailelerden uygun olan kadınlara aylık 1,250 rupi [$16; £12] öneren bir programa atfedildi.

Birçok yorumcu, tüm partilerin bu tür refahçılığı rekabetçi popülizm olarak nitelendirdi ancak gerçekte bu, milyonlarca Hintlinin insanca bir yaşam sürdürebilmesi için devlet yardımlarına bağlı olduğunu vurguladı.

Ağustos ayında India Today dergisinin yaptığı ulusal bir ankete göre Modi'nin popülerliği on yıl süren bir iktidarın ardından hala sağlamdı: katılımcıların yarısından fazlası onun Hindistan'ı yönetmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyordu.

BJP'nin korkunç silahlarına ek olarak, devasa kaynakları, mamut 24/7 parti organizasyonu, sağlam bir refah mimarlığına dayanan yönetim ve büyük ölçüde destekleyici bir medya bulunmaktadır. Modi ve partisinin gelecek yıl etkileyici bir üçüncü dönemi kazanma pozisyonunda olması şaşırtıcı değil.