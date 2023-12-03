Haber: Mert Osman Erman

Bu üç ülke, darbelerin ardından kendi savunma paktlarını oluşturan askeri liderler tarafından yönetilmektedir.

Onların sözde Sahel Devletleri İttifakı (AES), Eylül ayında imzalanmıştır.

Ancak Çad ve Moritanya, yaklaşık 5,000 askerden oluşması planlanan G5 kuvvetinin hala bir parçasıdır.

Burkina Faso ve Nijer'in askeri lider hükümetlerinden gelen bir açıklama, G5 kuvvetini Sahel bölgesini daha güvenli hale getirmekte başarısızlıkla eleştirdi.

Ayrıca, anti-cahidist kuvvetin, iki Afrika ülkesinin daha büyük "bağımsızlık ve haysiyet" isteğini zayıflattığını ve bunun yerine yabancı çıkarlara hizmet ettiğini öne sürdü. Muhtemelen Fransa'dan bahsedilmekteydi.

Eski sömürge gücü ile ilişkiler dramatik bir şekilde kötüleşti.

Büyük soru, bu durumun Sahel bölgesinde güçlenen İslamcı militan gruplar üzerinde ne tür bir etkisi olacağıdır.

Şu ana kadar, ülkelerin başında askerlerin bulunmasının, bu El Kaide ve IŞİD bağlantılı savaşçıların tehdidine karşı nüfusu daha güvenli hale getirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.