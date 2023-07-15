İSTANBUL - Uluslararası alanda danışmanlık, denetim, vergi, strateji ve kurumsal finansman hizmetleri sunan EY’ın düzenlediği Girişimci Kadın Liderler Programı 2023 dönemi başvuruları alınmaya başladı. İşlerini geliştirmeyi ve dünya çapında büyümeyi hedefleyen kadın girişimcileri destekleyen program; katılımcılarına eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking (ağ oluşturma) alanlarında destek sunuyor. EY Türkiye, girişimci kadınları uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlayan program kapsamında bugüne kadar toplam 60 kadın girişimciye destek verdi.

Bu yıl da EMEIA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) genelinde düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na katılmak isteyen kadın girişimciler, başvurularını 15 Ağustos 2023 tarihine kadar yapabilecek. Tamamen ücretsiz olan bu program ile bağımsız bir jüri tarafından seçilecek kadın girişimcilerin, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yaralanabilecekleri bir ağa katılmalarına, şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütmelerine imkân sağlanıyor.

EY Girişimci Kadın Liderler Programı ile dünyaya açılma fırsatı

EY Girişimci Kadın Liderler Programı’nın Türkiye liderliğini yürüten EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belviso, program ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Sürekli dönüşen ve hızla değişen iş dünyası; yaşam tarzımızı, çalışma biçimlerimizi ve insanlarla ne şekilde bağlantıda kaldığımızı da değiştirirken karşımıza beklenmedik zorluklar ve fırsatlar çıkarabiliyor. Biz EY olarak; Girişimci Kadın Liderler Programı ile bu değişim içinde yolunu bulmaya çalışan kadın girişimcilere stratejik konularda yeni bir bakış açısı sunarak, potansiyellerinin tamamını ortaya çıkarabilmeleri için çalışıyoruz. Bu program; girişimci kadınlara çok geniş ve kapsamlı EY kaynaklarına erişim sunmakla kalmayıp, danışmanlık ve mentorluk desteği, network oluşturma ve teknik bilgilerini geliştirme olanağı sağlıyor. Aynı zamanda, program 55 ülkeyi kapsayan ve 800'den fazla başarılı kadın girişimciden, ilham veren rol modellerden oluşan küresel bir topluluk yaratıyor. Bu vesileyle de kadın girişimcilere liderlik becerilerinin yanı sıra ihtiyaç duydukları temel alanlarda bilgi ve yeteneklerini geliştirme, güçlü bir girişim ve iletişim ağının parçası olma fırsatı sunuyor. Özellikle Türkiye’de kadın girişimcilerin desteklenmesinin ülkemiz için önemli bir sosyal ve ekonomik gelişim potansiyeli sağladığına inanıyoruz. Kadın girişimcileri cesaretlendirmeyi ve büyüme yolunda desteklemeyi hedeflediğimiz bu programla Türkiye’nin gelişimine sağladığımız katkıları da artırmayı hedefliyoruz.”

Programa katılmaya hak kazanan kadın girişimcilere sağlanan olanaklar

Türkiye’nin en başarılı girişimcilerinin ve iş liderlerinin de dahil olduğu seçkin bir ağın parçası olma

İş stratejileri ve uygulamaları hakkında en güncel sorular, araştırmalar ve yönetim konuları ile ilgili bilgi edinme

Potansiyel ortakları, stratejik iş birlikleri, müşterileri ve tedarikçileri etkin bir şekilde tanımlama ve potansiyel sermaye kaynaklarına giden yolları bulmak için gerekli becerileri geliştirme

Bire bir mentorluk desteğine erişim avantajı elde etme

Liderlik ve iş becerilerini güçlendirme, kıdemli danışmanlarla ve deneyimli girişimcilerle görüşmeler yaparak büyüme fırsatlarını belirleme

Kurumsal yöneticiler, yatırımcılar ve medya arasında hem kendileri hem de şirketleri için görünürlüğü artırarak olası yeni iş birlikleri ve fırsatlar yaratma

55 ülkede 800'den fazla kadın girişimciden ve ilham veren rol modellerden oluşan küresel bir topluluğa dahil olma

HABER: MERVE ELÇİ