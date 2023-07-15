İSTANBUL- Konferansta, fotosentez ve hidrojen enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilirlik açısından önemini vurgulandı. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının iklim değişikliğiyle mücadelede ve enerji ihtiyacının karşılanmada ne kadar önemli bir rol üstlendiğine değinildi.

30 ÜLKEDEN REKOR DÜZEYDE KİŞİ KATILDI

11. Uluslararası Sürdürülebilirlik için Fotosentez ve Hidrojen Enerjisi Araştırmaları Konferansına; Türkiye, Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, İngiltere, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Danimarka, İsrail, Hindistan, İran, İtalya, Kanada, Çin, Kore Cumhuriyeti, Rusya, ABD, Finlandiya, Fransa, İsviçre ve Japonya başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeden katılımcı katkı sağladı.

Sürdürülebilirlik ve enerji araştırmalarına ilişkin son gelişmelerin ön planda tutulduğu konferansta fosil yakıtlarına olan bağımlılığın azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele etme ve temiz enerji üretimi gibi hedeflerin geliştirilmesine odaklanıldı. Konferans ile bilimsel çalışmaların sunulması ve paylaşılmasıyla dünya genelindeki araştırmacılar, akademisyenler, endüstri uzmanları ve ilgili paydaşların ortak çalışmalar yürütmesine teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda sunulan araştırmalar ve çalışmalar, modern biyolojinin en temel sorunlarından biri olan fotosenteze odaklanıp yeni teknolojilerin ve yaklaşımların geliştirilmesi ve uygulanması için ilham kaynağı olacak.

“HİDROJEN ENERJİSİ KARBON AYAK İZİ AZALTILMASI için BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP”

Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Soykan: “Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında özellikle yeşil enerji alanında önemli bir yeri olan hidrojen enerjisi ve hidrojen üretim yöntemleri karbon ayak izi azaltılması konusunda büyük bir öneme sahip. Bu amaç doğrultusunda özellikle fotosentez ve biyolojik hidrojen üretim yöntemlerini kapsayan deneysel ve teorik akademik çalışmaların paylaşılması ve sonuçlarının tartışılması için “Sürdürülebilirlik için Fotosentez ve Hidrojen Enerjisi Araştırmaları Konferansı” düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bu konularda yapılan çalışmalarla yeşil enerjiye geçilmesine, hidrojen ile enerji depolama olanaklarının artırılmasına ve tarımsal üretimin iyileştirilmesine katkı sağlanması mümkün olacaktır” diyerek konferansın önemini vurguladı.

“ALTERNATİF ENERJİ MESELESİNİ GÜNDEM MADDESİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkileri Birimi Direktörü Girayhan Yılmaz konuya ilişkin olarak şunları dile getirdi: “Sürdürülebilir enerji açığının yaşandığı günümüz şartlarında alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı yapılan çalışmaların uluslararası platformda ortak bir koordinasyon, ortak bir gündem maddesi oluşturmasını hedefliyoruz. Bu noktada pandemiden sonraki ilk yüz yüze yapılan konferansı Bahçeşehir Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Alternatif enerji kaynakları ve sürdürülebilirlikle alakalı yapılan en prestijli ve nitelikli uluslararası konferansların başında geliyor.”

HABER: MERVE ELÇİ