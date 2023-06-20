ESKİŞEHİR- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, Eskişehirliler ile turistlerin büyük beğenisini toplayan ve yaz boyunca büyük ilgi gören yapay plajda 2023 yaz dönemi sezonu 22 Haziran Perşembe günü başlıyor.

Tüm hazırlıkların tamamlandığı Kentpark’ta 350 metre uzunluğunda ve olimpik havuzları da bulunan yapay plaj, sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez adresi olacak. Sıcaktan bunalanlara deniz havasını yaşatan plajda, boğulma vakalarına karşı cankurtaranlar da görev yapacak. Plajda bu yıl misafirleri yeni uygulamalar karşılayacak. Plaj voleybolu için saha yapılırken, ayrıca su topu sevenler için de alan oluşturuldu. Plaj voleybolu ve su topu oynamak isteyen misafirler imkânlardan ücretsiz yararlanabilecekler.

Plaj yetkilileri, 0-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz olan tesiste yetişkin giriş ücretinin 125 TL, tesis içerisinde bulunan havuzlarda ise 0-6 yaş çocuklar ücretsiz, yetişkinler için ise giriş ücretinin 150 TL olduğunu belirttiler.

HABER: MERVE ELÇİ