BURSA- Türkiye’nin en güzel şehirlerinden tarih ve doğal güzellik merkezi Bursa’da faaliyet gösteren Homer Yapı, mücevher değerindeki arazilerde müşterilerine seçkin bir hayat tarzı sunuyor.

Barınma ihtiyacıyla birlikte temiz havası, sağlam zemini, manzarasıyla seçkin ev sahiplerinin bir arada olduğu yaşam alanları üretmeyi hedefleyen Homer Yapı hedef kitlesine metrekareden öte metreküp anlayışıyla bir hayat tarzını sunuyor.

Yeşil Bursa’nın en yeşil bölgelerinden olan Gümüştepe de malikâne, villa, penthouse gibi bağımsız birimlerin olduğu 5 proje birden hayata geçiren şirketin politikasında öncelikli hedef olarak ‘ev alma komşu al’ mottosu belirlendi. Az sayıda ve yüksek kalitede yapılan evler için gelen alıcıları dikkatle seçen, komşuluk ilişkilerinin ön planda tutan Homer Yapı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Emir Bayazıtoğlu, “Amacımız huzurlu bir ortamda yaşam alanları oluşturmak. Bizden ev alanların birbirleri ile ilişkilerinin en iyi seviyede olmasını arzu ettiğimiz için müşteri profilimizi ona göre belirliyoruz. Müstakbel alıcılar, bizden ev alan kişilere de anlatılıyor. Herkesin bir arada mutlu olabileceği ailelere satış yapılıyor. Evlerin hep bir sanat eseri gibi tasarlanıp hem geleneksel hem modern yapılar oluşturuyoruz” dedi.

“Müzayedelik evler hedefliyoruz”

Homer Yapı’nın felsefesinde sanat, sanatçı ve koleksiyonerlik ruhunun yer aldığını belirten Bayazıtoğlu, tek amaçlarının geleceğe miras bırakılacak anıt yapı özelliğinde projeler üretmek olduğunu söyledi. Bayazıtoğlu, dünyada müzayedelere konu olan evlerin, tarihi yapıların modern çağda da yapılabileceği düşüncesinden yola çıktıklarını vurgulayarak, “Amacımız müzayedelerde alıcıların dikkatine sunulabilecek evler üretmek. Biz bir çatı ve duvar değil kavramsal olarak üst düzey konutlar amaçlıyoruz. Alıcının gururla gösterebileceği ve uzun vadede bir sanat eseri gibi prim yapabilecek değerler inşa ediyoruz. Klasik müteahhitlik anlayışını ret ediyoruz. Hedefimiz konut sektöründe yap satçı anlayışın dışına çıkarak konut sahiplerinin kendilerini bulacakları, öyküsü olan projeler üretmeye odaklandık” diye konuştu.

Evler 3 kat prim yaptı

Bursa Gümüştepe’de toplam 5 projede villa, rezidans, penthouse ve malikane olmak üzere 58 bağımsız birimin yapımına devam eden Homer Yapı, daha inşaat bitmeden müşterilerine yüksek prim kazandırdı.

Proje başlangıç değer 7 milyon olan bir rezidansın 1 yıl sonra 20 milyon liraya çıktığını söyleyen Homer Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Emir Bayazıtoğlu, “Tabii bu değer artışında enflasyon düzeltmesi de var. Ancak yatırımcı bizden bu yapıları alarak birikimlerini enflasyona karşı da korumuş oldu. Müşterilerimiz hem seçkin bir hayat tarzına ulaştı hem de parasının değerini korumuş oldu” dedi.

HABER: EMİR YÜCEL