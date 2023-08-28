ESKİŞEHİR (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, D.A. ile E.A.T. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 228 bin 840 lira ile para sayma makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.