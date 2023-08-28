ADANA (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği "Hulk" ile arama yaptı. Dedektör köpeğin tepki verdiği aracın bagajında bulaşık deterjanı ve kahve kaplı 5 pakette 4 kilogram esrar bulundu.

Aracın sürücüsü M.T. (21) ve yanındaki U.Ş. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, tatile gittiklerini ve uyuşturucuyu gidecekleri yerde kullanacaklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.