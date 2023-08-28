ERZURUM (AA) - Iğdır-Erzurum seferleri yapan 2 yolcu minibüsü firması çalışanları arasında müşteri taşıma sebebiyle Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde çıkan tartışma, silahlı, satırlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Ankara'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı Ankara'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 2 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.