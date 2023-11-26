Haber: Mert Osman Erman

Bir kaynak, 47 yaşındaki Chauvin'in başka bir mahkum tarafından ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

AP'ye bilgi veren bir kaynak, 47 yaşındaki Chauvin'in başka bir mahkum tarafından ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

New York Times ise durumu bilen iki kişiye dayandırdığı haberinde, Chauvin'in saldırıya uğradığını bildirdi.

Beyaz olan Chauvin, siyah adamın ölümü nedeniyle çok sayıda mahkumiyet cezası alıyor; bu olay, polis şiddeti ve ırkçılığa karşı büyük protestolara neden olmuştu.

Büro of Prisons, bir mahkumun Cuma günü yerel saatle 12:30'da (GMT 19:30) Tucson şehrindeki bir federal hapishanede bıçaklandığını doğruladı.

Kuruluş, çalışanların olayı kontrol altına aldığını ve mahkum üzerinde "hayat kurtaran önlemler" uygulandığını, ardından mahkumun hastaneye kaldırıldığını belirtti. Mahkumun adı verilmedi.

Başka kimsenin yaralanmadığı düşünülüyor ve Chauvin'in saldırıyı atlattığı bildiriliyor.

CNN tarafından alıntılanan Minnesota Başsavcısı Keith Ellison, Chauvin'in bıçaklandığını doğruladı ve durumunun stabil olduğunu söyledi.

Ellison, "Derek Chauvin'in şiddetin hedefi olduğunu duyduğuma üzüldüm," dedi ve ofisinden yapılan bir açıklamada şunları ekledi: "Suçlarından dolayı hakkıyla mahkum edildi ve herhangi bir hükümlü gibi cezasını geri dönüş veya şiddet korkusu olmadan çekmeli." Başsavcılık bürosu, George Floyd davasında Chauvin'i yargılamıştı.

Rapor edilen olay, Yüksek Mahkeme'nin Floyd'un öldürülmesi suçlamasıyla adil bir yargılamaya tabi tutulmadığına dair temyiz başvurusunu reddetmesinden günler sonra geldi - ki bu olayda Chauvin'in boynuna 2020 yılında dokuz dakikadan fazla süre boyunca diz çökmesiyle gerçekleşmişti.

Minneapolis'teki bu öldürme - bir görgü tanığının cep telefonu kamerasına kaydedilmişti - küresel bir tepkiye ve ırk adaletsizliği ve polis şiddeti karşı gösteri dalgasına neden oldu.

Chauvin daha sonra Mr Floyd'un cinayetinden suçlu bulundu ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Floyd'un medeni haklarına saygı göstermediği için Temmuz 2022'de başka bir 20 yıl hapis cezası daha aldı.