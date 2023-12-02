Haber: Mert Osman Erman

Savcılar, eski çete üyesi John Turscak'ın, 24 Kasım'da Tucson, Arizona'daki bir federal hapishanede bir el yapımı bıçak kullanarak Chauvin'i 22 kez bıçakladığını söyledi.

Chauvin saldırıdan sağ kurtuldu ve istikrarlı bir durumda olduğu söyleniyor.

Floyd'un ölümü nedeniyle bir dizi ceza çeken Chauvin'in durumu ulusal çapta protesto ve ayaklanmalara neden oldu.

Turscak, eski bir Meksika Mafyası çetesinin üyesi olan ve iddia edildiğine göre Chauvin'i hapishanenin hukuk kütüphanesinde öğle yemeğinde hedef aldı. Daha sonra, yüksek profilli bir mahkum olarak Chauvin'i öldürmeyi bir ay boyunca düşündüğünü söyledi.

Cezaevi görevlilerine, hızlı tepki vermemiş olsalardı Chauvin'i öldüreceğini söyledi, ancak sonradan FBI ajanlarına eski memurun hayatını almak istemediğini reddetti, mahkeme belgelerine göre.

52 yaşındaki Turscak, FBI ajanlarına, Chauvin'e Black Friday - ABD Şükran Günü'nden sonraki gün - günü olarak saldırdığını ve bu saldırının Black Lives Matter ve Meksika Mafyası ile ilişkilendirilen Black Hand sembolüne sembolik bir bağlantı olduğunu söyledi.

Federal Hapishaneler Bürosu mahkum veritabanına göre, Turscak beyazdır. Los Angeles Times'ta yer alan bir makaleye göre, 2001'de FBI muhbiri olarak çalışırken suçlar işlediğini itiraf ettiği için 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Black Lives Matter, Floyd'un Mayıs 2020'deki öldürülmesinin ardından ülke çapında ırksal adalet mitinglerine öncülük etti. Floyd, siyahi bir adam, Chauvin ise beyaz bir Minneapolis polis memuru tarafından öldürülmüştü.

Chauvin'i yargılayan Minnesota Başsavcısı Keith Ellison, bıçaklama olayını öğrenmekten "üzgün" olduğunu belirterek, "Suçlarından dolayı hüküm giydi ve herhangi bir hükümlü gibi cezasını geriye dönük veya şiddet korkusu olmadan çekmeli" dedi.