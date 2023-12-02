Haber: Mert Osman Erman

Polis, göstericinin benzin kullandığını ve sahnede bir Filistin bayrağının bulunduğunu söyledi, Atlanta'daki görev yerinin dışında.

Kişinin cinsiyeti ve yaşı belirsizdir.

Müdahale etmeye çalışan bir güvenlik görevlisi de yaralandı.

Polise göre, protestocu yerel saatle 12:17'de (GMT 17:17) tesislere geldi.

"Bu binanın güvende olduğuna inanıyoruz ve burada herhangi bir tehdit görmüyoruz," dedi Atlanta Polis Şefi Darin Schierbaum. "Bunu bir siyasi protesto eylemi olarak değerlendiriyoruz."

Gösterici, bilek ve bacağında yanıklar yaşayan bir güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen Atlanta İtfaiye Şefi Roderick Smith'e göre hastaneye kaldırıldı.

Protestocu ve güvenlik görevlisi yerel bir hastaneye götürüldü.

Güneydoğu ABD'deki İsrail Başkonsolosu Anat Sultan-Dadon'un bir açıklamasında, diplomatik misyonun "ofis binasının girişindeki kendini yakma olayından haberdar olmaktan üzüntü duyduğunu" söyledi.

"Böyle korkunç bir şekilde ifade edilen İsrail'e karşı duyulan nefreti ve tahriki görmek trajik," diye ekledi. "Hayatın kutsallığı bizim en yüksek değerimizdir. Dualarımız bu trajik eylemi önlemeye çalışırken yaralanan güvenlik görevlisiyle birlikte."

İsrail ve Hamas arasındaki çatışma, taraflar arasında yedi günlük bir ateşkese rağmen Cuma sabahı yeniden başladı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı 1.200 kişinin ölümüne neden oldu ve bunlardan yaklaşık 240'ı rehin alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik misillemesi sonucunda Hamas'ın yönettiği sağlık bakanlığına göre neredeyse 15.000 kişi öldü.

Savaş, ABD genelinde hem Filistinlileri hem de İsraillileri destekleyen yüzlerce protestoya neden oldu.

ABD yetkilileri, çatışmanın başlamasından bu yana hem antisemit hem de İslam karşıtı nefret söyleminde bir artış uyarısında bulundu.

16 Kasım'da, California'da bir Musevi adamın ölümüyle ilgili bir şüpheliyi, İsrail taraftarları ve Filistin taraftarları arasında bir çatışma sırasında düşerek hayatını kaybeden 69 yaşındaki Martin Kessler'in ölümüyle ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekim ortalarında, bir Illinois adamı, Müslüman olduğu için altı yaşındaki bir çocuğu bıçaklamakla suçlanarak cinayet ve nefret suçlarıyla suçlandı.