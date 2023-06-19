İSTANBUL - Esenler Belediyesi, Doğa Fotoğrafçılığı Günü’ne özel anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencileri ile çok sayıda Esenlerli, soluğu Bolu’da aldı. Bolu’da bulunan doğa harikası Gölcük, Göynük ve Mudurnu’nun muhteşem manzarasını fotoğraflayan katılımcılar ESEV Fotoğrafçılık eğitmeni Serdar Ergin ve uzman rehber eşliğinde hem eğlendi hem öğrendi. Programa katılan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker ise pandemi ve depremlerden sonra ilçeye olan ilginin bir hayli arttığını kaydetti.

“Herkes gelip misafirimiz olsun”

Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, “Mudurnu şirin, küçük bir Osmanlı kasabası. Mudurnu, Göynük, Taraklı ve Geyve tam bir tarih koridoru. Bir İpek Yolu güzergâhı. Bu nedenle buraya geldiğinizde tarihi yaşamış olursunuz. Mudurnu bu bölgede de tarihi eserlerin en yüksek sayıda olduğu ilçe” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyükşehirlerin gürültüsünden, beton yığınlarından kurtulmak isteyenler şirin ilçemizi tercih etmeye başladı. Özellikle havaların ısınmasıyla hafta sonları çok sayıda tur gelmeye başladı. Herkes gelip misafirimiz olsun.”

“Keyifli anları ölümsüzleştirdik”

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Fotoğrafçılık eğitmeni Serdar Ergin, katılımcıların geziden çok memnun kaldıklarını dile getirerek “Hem dijital hem mobil fotoğrafçılık üzerine eğitimler veriyoruz. Bugün de Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği bir gezide öğrencilerimizle ve Esenler halkıyla birlikte Bolu’ya geldik. Burada Göynük, Gölcük ve Mudurnu gibi Bolu’nun doğa harikalarını hem rehber eşliğinde gezip tarihi dokuyu ve kültürü öğrendik, hem de fotoğraf çekerek bu keyifli anları ölümsüzleştirdik. Burada güzel bir gün geçirdik. Dolayısıyla doğaseverler fotoğrafseverler tek bir organizasyonda birleşmiş oldu” ifadelerini kullandı.

“Her karede kendimizi bulduk”

Etkinlikten oldukça verim aldığını dile getiren Nermin Asılsoy ise doğayla bütünleştiklerini kaydederek “Bugün doğanın güzelliklerini yaşarken tarihi türbeleri de ziyaret ettik. Her bir türbede ve doğada maneviyatı derinden hissettik. Doğanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu, ona ne kadar sahip çıkarsak bize dönüşümünün daima güzellikleri sunacağını biliyoruz. Bu bilinçle fotoğraflar çektik. Her bir güzelliğin karesinde kendimizden bir şeyler bulduk. Bugün de hocamız güzel kareleri nasıl yakalayabileceğimizi teknik boyutlarıyla bizlere anlattı” dedi.

Fotoğrafçı Mehmet Kaygusuz da “Ben bir fotoğrafçıyım. Fotoğrafçılığın Esenler Belediyesi tarafından ciddiye alınıp böyle anlamlı bir program düzenlenmesi beni mutlu etti” şeklinde konuştu.

HABER: MERVE ELÇİ