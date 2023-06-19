Belgrad

Halkbank, 2015'ten bu yana faaliyet gösterdiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yeni bir şube daha açtı.

Belgrad'daki Vojvoda Stepe Caddesi'nde açılan şubeyle ülkedeki temsilcilik sayısını 41'e çıkartan Halkbank, hizmet ağını genişletti.

Yeni şubenin açılışında konuşan Halkbank Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Sırbistan ve Türkiye arasında güvene dayalı bir ilişki bulunduğunu belirterek, "Ortak kültür ile siyasi ve ekonomik ilişkilerden beslenen bu ağı sürdürülebilir kılmak için hepimize büyük görevler düşüyor." dedi.

Halkbank'ın, Sırbistan genelinde 41 şube açtığını anlatan Tuncay, son bir yılda 5 şubeyi hizmete aldıkları ülkede bugün itibarıyla 693 personelle hizmet verdiklerini anlattı.

Halkbank Sırbistan Müdürü Aziz Arslan da her zaman insan odaklı çalıştıklarını belirterek, her müşteriye bireysel yaklaşım sergilediklerini söyledi.

Arslan, "Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler ve hızlı çözümlerle 'her şeyden önce insan' sloganımız doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

"Sırbistan-Türkiye ilişkileri tarihinin en iyi seviyesinde"

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ise Sırbistan-Türkiye ilişkilerinin tarihinin en iyi seviyesinde olduğunu belirterek, "Her yıl yeni rekorlara imza atıyoruz. Geçen yıl dış ticaret hacmi 2,35 milyar dolar seviyesine çıktı." açıklamasında bulundu.

Sırbistan'daki Türk yatırımlarında yaşanan artışa değinen Aksoy, Halkbank'ın köklü geçmişiyle ülkede fark oluşturduğunu söyledi.

Şube açılışına Sırp-Türk İş İnsanları Derneği temsilcileri ve Galatasaraylı eski futbolcu Cevad Prekazi de katıldı.

Cacanska Bank hisselerinin yüzde 76,76'sını satın alarak Sırbistan'da faaliyete başlayan Halkbank, bu ülkedeki ilk şubesini de 2015'te açmıştı.

AA