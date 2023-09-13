HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

“Ayla”, “Müslüm”, “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”, “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” gibi filmlere imza atan yapımcı Mustafa Uslu, yeni projesi için kolları sıvadı. Uslu, Türk sanat müziğinin “Sanat Güneşi” lakaplı ismi Zeki Müren’in hayatını Film yapıyor. Yapımcı Mustafa Uslu, Zeki Müren’in hayatını beyazperdeye aktarmak için hazırlıklara başladı. Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner ile anlaşan Uslu, heyecanlı olduklarını söyledi

Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner ile görüştük. Detayları konuşup birlikte yola çıkma kararı aldık. Zeki Müren emanetinin usta ellerden çıkmasını istediklerini söylediler.”

Türk sinema filmleri tarihinde çok önemli bir yere gelecek olan sinema filmi Türkiye'de ve Dünyada merakla beklenmekte.

Film için Zeki Müren’i canlandıracak isim de belli oldu.Uluslararası bir isim Tenör ve Barış Elçisi Ersin Faikzade Zeki Müren’i canlandıracak. Filmin vizyon tarihi ise 25 Ekim 2024 olacak.

Yapımcı Mustafa Uslu'nun Televizyonda Ersin Faikzade'nin ismini verdikten sonra google aramalarındada ilk sıralara çıkan sanatçı uluslararası camiada çok tanınan saygın bir kimlik. Özellikle Asya 'dan Latin Amerika'ya pek çok ülkede insanlık projeleri yapmış, konserler verip dernek ve vakıfları desteklemiştir, Barış Elçisi ve yazar olan Ersin Faikzade Prenses Süreyya ve Kraliçe Farah Pehlevi romanlarıninda yazarıdir.

Ersin Faikzade Kimdir?

Türkiye’de çok tanınmasa da dünyanın kabul ettiği bir tenor. İngiltere’de, Lady Diana’nın vakfında eğitim görmüş diplomatik bir sanatçı.

MS hastalığı nedeniyle kaybettiği annesinin anısına kendisini yardıma muhtaç, hasta ve engellilere adamış bir isim. Engellilerin daha kaliteli yaşamalarını hedefleyen projelerde gönüllü çalışmış, çalışmaya devam ediyor. Türkiye, Avrupa, Latin Amerika ve Asya’da yardım konserleri düzenliyor; sevgi, merhamet, vicdan ve daha pek çok insani değerler üzerine konferanslar veriyor.

Türkiye'nin Elmas çocuğu Olarak adlandırılıyor, Türk müziğini dünyaya tanıtıyor, “Ben dünyaya sevgi ve iyilik dağıtmaya geldim. Benim yolum bu” diyor.

Ricky Martin’e benzerliğiyle dikkat çeken, dünya starları Sattar, İmran Abbas ve Pedro Morales ile düet yapan Ersin Faikzade Zeki Müren’i canlandıracak.