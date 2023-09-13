İSTANBUL (AA) - Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,74 puan değer kazandı.

Dün 8.159,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,14 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 8.184,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.165,99, en yüksek ise 8.235,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükselirken, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, Enka İnşaat ve Ülker oldu.

Altının onsu 1.911 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2460 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9330 liradan, avro 28,9150 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.911 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,6 artışla 92,1 dolardan işlem görüyor.