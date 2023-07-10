Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik NATO Zirvesi için Vilnius’a uçmadan önce, İstanbul Havalimanında kameraların karşısına geçti. Havalimanında düzenlenen basın toplantısında İsveç ‘in NATO’ya üyeliğini değerlendiren Erdoğan beklenmeyen bir çıkış yaptı. Erdoğan’ın "Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, biz de Finlandiya'da olduğu gibi İsveç'in önünü açalım" sözlerini uluslararası haber ajansları son dakika manşetiyle duyurdu.

ABD merkezli Politico dergisi, 'Erdoğan: Eğer İsveç'in NATO'ya katılmasını istiyorsanız Türkiye'nin AB'ye girişine izin verin' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Yazısında Ankara'ya 1999 yılında AB aday statüsü verildiğini de hatırlattı.

CNN İnternational, 'Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin AB'ye katılmasına bağlıyor' dedi. NATO’daki ittifak üyelerinin yarın Stockholm yönetimini NATO'ya dahil etmeyi hedeflediğini ancak Ankara'nın vetosunun sürdüğünü kaydetti.

İngiliz gazetesi The Guardian, 'ABD, İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermek için Türkiye'ye F-16 satışını kabul edebilir' başlığını kullandı.Haberde Erdoğan'ın AB üyeliğini gündeme taşıdığını berlitirken İsveç'in NATO'ya dahil edileceği anlaşmanın önüne bir engel daha konulduğu yorumunu yaptı.

Fransız Le Monde gazetesi, 'Avrupa Birliği müzakereleri başlatırsa Erdoğan İsveç'e 'evet' diyecek' başlığını atarken, İsveç medyasının önemli gazetesi Expressen, 'Erdoğan İsveç için yeni şartlar belirledi' haberini manşetten okuyucularına sundu.

HABER: DUHA SENA OSKAY