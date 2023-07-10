Ankara

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Bozoğlu, iklimin artık normal koşullardan bağımsız yepyeni bir düzenle hareket etmeye başladığının görüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında geldiğini, ülkenin farklı yerlerinde farklı iklim görüldüğünü dile getiren Bozoğlu, şunları söyledi:

"Karadeniz Bölgesi'nde sel felaketleri yaşanırken İç Anadolu Bölgesi'nde bazen kuraklığın bazen ise soğuk havaların yaşandığını görüyoruz. Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili olduğu için iklim kriziyle etkileşen bütün konuları ne yazık ki yaşıyor. Hem denizden kaynaklı hem de karasal iklimden kaynaklı sorunlar yaşanıyor. İklim krizi dünyada farklı etkiler gösterirken Türkiye'de bütün etkilerini gösterebiliyor. Denizlerde yükselme ve asitlenme, tür çeşitliliğinde azalma, orman yangınları, yağış hacimde değişme ve sel felaketleri Türkiye'de yaşanıyor. Bu, Türkiye'nin coğrafi yapısı ve konumundan kaynaklı."

Afetler ve iklim değişikliği için çözüm "erken uyarı sistemi"

İklim değişikliğiyle mücadele için erken uyarı sistemi kurulması gerektiğini aktaran Bozoğlu, "Şu an Türkiye'de küçük ölçekli, mahalle bazında, daha kapsayıcı ve toplumu uyaran kurumları harekete geçiren erken uyarı sistemi ne yazık ki kurulmuş değil. Eldeki veriler doğrultusunda sel felaketlerinden zarar görmemek, orman yangınlarına karşı hazırlıklı olabilmek için buna ihtiyaç var. Bilim insanları ve akademisyenler bu konuda destek vermeye hazır." ifadelerini kullandı.

Bozoğlu, afet yönetimi konusunda Türkiye'nin operasyonel kabiliyetini artırması gerektiğini dile getirerek, "Kurumlar arası işbirliğini artıran, belediyelerle hükümetin kurumları arasında işbirliğini güçlendiren kabiliyete ihtiyaç var. İklim değişikliği kaynaklı afetlerin yönetilmesi için bütçe ayrılması, ekipmanların ve stratejik planların buna göre hazırlanması gerekiyor." dedi.

Sel felaketleri ve orman yangınlarından sonra kentlerdeki afet atıklarının insanların sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Bozoğlu, mevzuatta yer almasına karşın Türkiye'de hala afet atıklarıyla ilgili rehber bulunmadığını belirtti.

Dr. Baran Bozoğlu, iklim değişikliğiyle ilgili bir kanun çalışmasının gündemde olduğunu, bunun artık mutlaka Meclis'te görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Su kanunuyla ilgili de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bozoğlu, iklim değişikliğine karşı dirençli olmak adına bunun gündeme alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA