HABER: BAZİD BEYOĞLU

Magazin gazeteciliğinde elli yılı geride bırakan gazeteci Yaşar Şenyüz’de Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ödülleri Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı verdi.

Aynı zamanda magazin gazeteciliğinde usta bir isim olan ve gecenin sunuculuğunu üstlenen Tayyar Işıksaçan meslektaşı Yaşar Şenyüz’ü takdim ederken; “Meslek hayatına yarım asır önce başladı, yaşamı boyunca Moda Fotoğrafçısı, Afiş Tasarımcısı, Kültür Sanat ve Magazin Gazetecisi olarak moda ve sanat dünyasına binlerce eser kazandırırken, birçok kişiyi ellerinden tutarak onları moda ve sanat dünyasına kazandırdı bu ödülün adı en çentilmen gazeteci ödülü olsa yine ona verirdik” diyerek Yaşar Şenyüz’ü sahneye davet etti. Ödülünü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın elinden alan Şenyüz’e Karadağlı espri yaparak "Yaşar Ağabey, konuşma yaparken beni arkada çok bekletmesen iyi olur, sonra ne oluyor biliyorsun." Demesi gülüşmelere ve alkışa sebep oldu. Karadağlı, yarışmayı çok önemsediğini ifade ederek, "Buradan çıkan gençler televizyon ya da sinemada çok güzel işler yapıyor. Devam etmesini gönülden istiyoruz" ifadelerini kullandı.