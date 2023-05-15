İSTANBUL- Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda başrolü oynayan Emre Altuğ babasının ölümüyle yıkıldı. 90 yaşındaki babası Tuncer Altuğ'u kaybeden ünlü isim, sosyal medya hesabından içini döktü.

"HAKKIM HELAL, GÜLE GÜLE BABACIĞIM"

3 gün önce bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ'u kaybeden Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Verdiğin sevgi, açtığın yol ve yaptığın tüm fedakarlıklar için minnettarım. Hakkım helal, mekanın cennet olsun, güle güle babacığım" ifadelerini kullandı. Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür eden Altuğ, "Arayan ,soran ,mesajla taziyelerini bildiren herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

HABER: MERVE ELÇİ