Haber: Bahar BÜKE

İstanbul, Son Söz, Sandal, Matara (Ayrılıkların Başkenti) ve Sarışın (Deniz Kızı) adlı şarkılarla adından söz ettiren ve müziği kendisine ait olan " Dargınım" adlı teklisi sizlerle.

Tüm platformlarda yayında olan "Dargınım" şarkısının söz ve müziği yine Emrah Alsan imzası taşımaktadır.

Şarkılarında genel olarak yalnızlık ve ayrılık hikayelerini işleyen pop müziğin güçlü sesi "Dargınım" şarkısında bir türlü küllenmeyen bir aşk hikayesini konu almıştır.

Emrah Alsan dinleyicilerine ;

" Değerli dostlarım, hayatıma dokunan herkese şimdiden sonsuz teşekkürler.Yeni çıkan klip çalışmam yayında. İyi seyirler. Umarım herşey gönlünüzce olsun. Her an bir mucizedir.Mucizelerle dolu bir gün diliyorum. Kendi adıma ve sizlerin adına. Saygı ve sevgilerimle" şeklinde konuştu.