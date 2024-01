Haber: Damla Oya Erman

The Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, Tesla yönetim kurulu üyeleri, Musk'ün 2018'deki bu tweet'ini paylaşmasının ardından özel görüşmelerde, Musk'ün uyuşturucu kullanmış olabileceğinden endişe duyuyordu.

Musk, 2018'de Twitter üzerinden yaptığı ani açıklamada, Tesla'yı "420 dolardan özel hale getirmeyi düşündüğünü" belirtmiş ve "Finansman sağlandı" ifadesini eklemişti. Yönetim kurulu üyeleri, Musk'ün bu mesajıyla şaşkına dönmüş, daha önceki raporlara rağmen, Musk'ün konuyu şirketin yönetim kuruluyla bir hafta önce görüştüğünü iddia eden haberlere rağmen beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalmışlardı.

The Journal'ın bildirdiğine göre, bazı yönetim kurulu üyeleri, Musk'ün bu tweet'i atarken uyuşturucu etkisi altında olabileceği endişesini özel olarak ifade etmiş ve ondan izin almayı düşünmüşlerdir. Bu iddialar, Musk'ün tweet sonrasında verdiği New York Times röportajındaki ifadelerle örtüşüyor.

Röportajda Musk, Tesla'nın başında olmanın "çekilmez" olduğunu belirtmiş ve geçen yılın kariyerinin "en zorlu ve acılı yılı" olduğunu söylemişti. Aynı röportajda, Tesla'nın yönetim kurulunun Musk'ün Ambien kullanımından ve bu alışkanlığının geç saatlerde tweet atmasına katkıda bulunup bulunmadığından endişe duyduğuna dair raporlar da yer almıştı.

The Journal'ın kaynaklarına göre, Musk'ün New York Times ile yaptığı röportaj sırasında da uyuşturucu etkisinde olabileceği iddia ediliyor. Bu durumu Tesla'nın iletişim ekibi dahi bilmiş olamamıştı. Musk, illegal uyuşturucu kullanımını sevmediğini belirtmiş olmasına rağmen, milyarder girişimci, depresyonu tedavi etmek için marihuana ve küçük dozlarda ketamin gibi rekreasyonel uyuşturucular kullanmıştır. Musk'ün daha önce Los Angeles'ta düzenlediği bir partide asid ve 2019'da Meksika'da psikedelik mantar kullanması da The Journal tarafından bildirilmişti.

The Journal'ın geçen yıl rapor ettiği gibi, Silicon Valley güç oyuncuları arasında uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu bilinmekle birlikte, Musk gibi birinin illegal uyuşturucu kullanımı, SpaceX gibi milyarlarca dolar değerinde devlet sözleşmelerine dayanan bir roket şirketine sahipse endişe nedeni olabilir.

2018 tweet'i, Musk'ü finansal piyasalara yanıltmakla suçlayan bir dizi olaya yol açtı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Musk'ün ifadesini soruşturmaya başladı ve Musk, SEC ile anlaşarak 40 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul etti. Ayrıca, Musk, Tesla'nın başkanlığından istifa etmeyi ve Tesla'nın yönetim kuruluna iki bağımsız direktör atamayı kabul etti.