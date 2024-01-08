Haber: Mert Osman Erman

Reptillerin tahmini piyasa değeri, Yeni Güney Galler Polisi'ne göre 1.2 milyon Avustralya Doları (633.000 £; 805.000 $).

Üç erkek ve bir kadın Sydney'de gözaltına alındı.

257 kertenkele ve üç yılan, iddiaya göre kötü koşullarda tutulduktan sonra polis tarafından ele geçirildi. Hayvanlar tedavi edildi ve doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Polis, Eylül ayında Hong Kong'a giden dokuz küçük konteynerde yakalanan 59 canlı kertenkeleyi incelemek için bir görev gücü kurdu.

Son birkaç haftada Yeni Güney Galler'de bir dizi baskın düzenledi.

Sydney'deki bir evde, 118 kertenkele, üç yılan, sekiz yumurta ve 25 ölü kertenkele ele geçirildi. Kırsal Grenfell'deki bir mülkte yapılan bir aramada ise dört kertenkele çanta içinde bulundu.

31 ila 59 yaşları arasındaki dört şüpheli, yerli sürüngenleri ihraç etmek, suç gelirleriyle uğraşmak ve suç örgütüne katılmak da dahil olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya.

Mahkum edilirlerse, 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Son on yılda, Hong Kong'un uluslararası alanda çeşitli egzotik hayvanların ticaretini domine etmeye başladığına dair Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından açıklanan bir rapora göre.

ADM Capital Foundation tarafından 2021'de yayımlanan bir çalışma, beş yıllık bir dönemde en az 84 ülkeden dört milyon canlı hayvanın şehre ithal edildiğini buldu.