Haber: Damla Oya Erman

Musk, 2002 yılında SpaceX'i kurmadan önce, uzay keşfine olan ilgiyi kamuya duyuracak bir misyon başlatma isteğiyle doluydu. İlk projesi olan "Mars Oasis," Mars'a bir sera göndermeyi içeriyordu ve bu heyecan verici projeyi gerçekleştirmek için Rus roketlerini satın almayı düşünüyordu.

Musk, bir roket mühendisi olan Jim Cantrell ve eski üniversite arkadaşı Adeo Ressi ile birlikte, adı geçmeyen Rus iş insanlarıyla bir araya geldi. Ancak bu toplantının öncesinde Paris'te geçirdikleri geç saatlere dayanan bir parti, Musk'ı Moskova'da oldukça yorgun bir halde yakaladı.

Moskova'daki bir restoranın arka odasında gerçekleşen bu ilginç toplantıda, yemekler arasına serpiştirilmiş büyük votka içkileri dikkat çekti. Ruslar, üçlüye her bir alıcının kendi Mars resmini taşıyan özel etiketlere sahip bir şişe votka hediye etti. Musk, yemek ile votka miktarını denk tuttuğunu ifade etti.

Sonrasında ise, biyografiye göre, "Musk, başını eliyle tutarken bayıldı ve kafası masaya çarptı."

Musk'ın ilginç anıları sadece burada bitmiyor. Olayın ardından yaşanan başka bir görüşmede ise Rus iş insanlarının, SpaceX kurucusunu parasızlıkla taşladıkları ve "Oh, küçük çocuk, paran yok mu?" dedikleri belirtiliyor.

Musk, daha önce alkole karşı bir ilgisi olmadığını söylese de, kırmızı şarabı tercih ettiğini açıklamıştı. Ancak bu olay, Musk'ın partiler ve iş görüşmeleri arasında nasıl bir denge kurduğunu gösteriyor gibi görünüyor.

Elon Musk'ın bu komik ve şaşırtıcı anıları, onun hırslı ve renkli kişiliğini bir kez daha vurguluyor.