Haber: Mert Osman Erman

Görüşmelerin Vostochny uzay merkezinde sona ermesinin ardından Kim, özel zırhlı treniyle uzun yolculuğuna Rus devlet medyasının belirttiğine göre evine döndü.

Moskova, Pyongyang'ın uydu teknolojilerini geliştirmesine yardımcı olacağını belirtti.

Her iki taraf da ABD'nin iddiasını yalanlıyor: Görüşmelerin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için silah alımı amacına yönelik olduğunu iddia ediyor.

Gelişmiş uzay teknolojisi dışında Kim'in yiyecek yardımı da talep ettiği düşünülüyor.

İki yaptırımlı rejim arasındaki görüşme, ilişkilerinin Batı ile tarihi bir düşük seviyede olduğu bir dönemde gerçekleşti - her iki tarafın da üst düzey yetkililerini içeriyordu.

Yüksek profilli ziyarette, Kim, iki gün boyunca Rusya'nın uzak doğusundaki Vostochny uzay merkezine yolculuk yaparken Putin tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Rus devlet medyası görüntüleri, iki liderin ellerini sıkarken gülümsediğini gösterdi ve ardından Putin, Kim'i uzay merkezi etrafında kişisel olarak gezdirdi.

Rusya'nın Kuzey Kore'ye uydu inşa etmesine yardım edip etmeyeceğine ilişkin sorulduğunda Putin, "bu yüzden Vostochny Cosmodrome'a geldik" dedi, Rus medyası tarafından bildirildi.

Bu yılın başlarında Kuzey Kore, iki kez casus uydu fırlatmaya çalıştı, ancak başarısız oldu. Pyongyang, askeri gözetim yeteneklerini artırmak için bir tane geliştirmeyi taahhüt etti.

Putin ayrıca, Kim'e askeri işbirliği hakkında konuşup konuşmayacağı sorulduğunda "tüm konuları tartışacaklarını" söyledi.

Daha sonra Kim, Putin'in Ukrayna'daki savaşına destek verdiği görünümünü ortaya koydu.

"Rusya, egemenliğini ve güvenliğini hegemonik güçlere karşı koruma kutsal bir mücadeleye yükseldi," dedi Kim.

"Her zaman Başkan Putin'in ve Rus liderliğinin kararlarını destekleyeceğiz ve emperyalizme karşı mücadelede birlikte olacağız."

Salı günü, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, silah transferinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edeceğini ve bunun "Rus hükümetinin kendisini ne kadar umutsuz bir durumda bulduğunun bir işareti" olduğunu tekrarladı ve "gerektiğinde sorumlu tutmak için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" dedi.

Kremlin daha önce Rusya ve Kuzey Kore'nin çıkarlarının kendileri için önemli olduğunu, "ve Washington'dan gelen uyarılardan değil" dediğini belirtti.

Görüşme, Kim'in 2019'dan bu yana yurtdışındaki ilk seyahati oldu. Daha önce Vladivostok'a gitmesi bekleniyordu, ancak tren kuzeydoğuya doğru ilerleyerek Vostochny'ye ulaştı. Çarşamba sabahı Kim hedefine yaklaşırken, Kuzey Kore iki kısa menzilli füze denize ateşledi.

Kim ve Putin'in buluşması, Kuzey Kore'nin bir Rus delegasyonunun Temmuz'da Kuzey Kore'yi ziyaretinin ardından geldi, bu sırada Kim, Savunma Bakanı Sergei Shoigu'ya Hwasong uzun menzilli balistik füze dahil Pyongyang'ın füzelerini sergiledi.

Uzmanlara göre, Pyongyang'ın silahları Rus silah sistemleriyle uyumlu olduğu için Moskova Kuzey Kore'nin silahlarına ilgi göstermek istiyor.

Uzmanlar, özellikle top mermileri ve silahların Moskova'nın savaş cephesinde "tapındığı tanrı" olduğunu belirtti.

Valeriy Akimenko, Rusya'nın askeriyle ilgili bir uzman olan, Rusya'nın Savaş Çalışmaları Araştırma Merkezi'nde uzman olan bir uzman, özellikle top mermileri ve silahlar için "tanrı Rusya'nın ibadet ettiği şey" olduğunu söyledi.

Kim Dong-yup, Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi'nde profesör, Pyongyang'ın bunları sağlamak isteyeceğini ve aynı zamanda kurşunlar ve "daha eski türlerde füzeler" bile sağlayabileceğini söyledi.

Yang Uk, Asya Politika Çalışmaları Enstitüsü'nde bir araştırma görevlisi, "süper büyük" roket KN-25 olarak adlandırılan kısa menzilli balistik füzeler de dahil olmak üzere daha yeni silahların tedarik edilmesinin de mümkün olduğunu söyledi.

Bazı analistler, Kuzey Kore'nin büyük bir silah stokuna sahip olabileceğine inanıyor çünkü Kore Savaşı'nın 1953'te ateşkesle sona ermesinden bu yana savaşmadı, ancak diğerleri, görecekleri kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle Kuzey Kore'nin fazla silah vermekten kaçınabileceğini düşünüyor.

Ancak gözlemciler, Kuzey Kore silahlarının sadece Rusya'nın savaş çabalarına kısa vadeli bir destek sağlayacağını düşünüyor. Moskova'nın büyük ölçüde azalmış mühimmatla savaştığına dikkat çekiyorlar. Uzmanlar, Moskova'nın üretimi artırmak için çabalaması sürecinde Kuzey Kore'nin silahlarının "geçici bir önlem" olarak hareket edebileceğini belirtiyorlar.

Ancak Rusya'nın malzemeleri ne kadar hızla tüketmeye devam ettiği göz önüne alındığında, anlaşmanın stratejik olarak çok fazla etkisi olmayacaktır. "Daha fazla Ukraynalıyı öldürecek. Ancak Ukrayna'yı öldürmeyecek" dedi.

Fakir Kuzey Kore rejimi, uzun süreli yaptırımlar altında çekilen, Kovid sırasında sınırların kapanmasından özellikle etkilendi ve bunları ancak son zamanlarda hafifletmeye başladı.

Yiyecek yardımı dışında Pyongyang'ın Rusya'dan daha gelişmiş denizaltı ve balistik teknoloji isteyebileceği de söyleniyor - ancak bazı gözlemcilere göre Putin bu konuda sınırları belirleyebilir.

Leif-Eric Easley, Seul'deki Ewha Üniversitesi'nde profesör, "bile umutsuz bir savaş makinesi bile eski, aptal mühimmatları taç taşırken, askeri taç mücevherlerini eski, aptal mühimmatlarla takas etmez" dedi.

Görüşmenin ortaya koyduğu daha derin bir soru, Rusya ve Kuzey Kore'ye yönelik ağır yaptırımların gerçekten işleyip işlemediğidir.

Rorry Daniels, Asya Toplumu Politika Enstitüsü'nün (ASPI) İdari Direktörü, görüşmelerinin uluslararası yaptırımların iki ülkeyi de "daha fazla cezadan korkmadan iş yapabilecekleri bir duvar" yarattığını gösterdiğini söyledi.

"Zorlu yaptırım altındaki daha fazla devlet bir araya geldikçe, ABD'nin altta yatan çatışmaları çözmek için yaptırımları kaldırmak için yaptırımları kullanma yeteneği o kadar azalır."

Ancak durum Pyongyang için de risk içermiyor, Seul'deki Ewha Üniversitesi Kuzey Kore Çalışmaları Bölümü'nde yardımcı doçent olan Park Won-gon, dikkat çekti.

Kuzey Kore'nin silahlarının Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığına dair bir kanıt ortaya çıkarsa, "Nato ittifakını bütünüyle aleyhine çevirebilir, ardından ek yaptırımlar tetikleyebilir" dedi.