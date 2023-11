Haber: Mert Osman Erman



Bu anlaşma, şu ana kadar bilinmeyen yeteneklere sahip olduğu düşünülen yüksek seviyeli teknolojinin "sınır AI" olarak adlandırılanlarına odaklanmaktadır.

ABD, AB ve Çin dahil ülkeler tarafından imzalanan bu anlaşma, İngiltere'nin AI Güvenliği Zirvesi'nde duyuruldu.

Zirve öncesinde Tesla ve X sahibi Elon Musk, katılanlar arasında yer alarak AI'nin insanlığın yok olmasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ancak diğer katılımcılar, olasılık dahilindeki gelecekteki tehditler hakkında spekülasyon yapmamamız gerektiğini ve dünyanın AI'nın mevcut günümüz risklerine odaklanması gerektiğini belirttiler, bu da bazı işleri değiştirmek ve önyargıları derinleştirmek gibi riskler içeriyor.

Ayrıca, Kral Charles'ın gelişmiş AI'nin geliştirilmesini "elektriğin keşfinden daha az önemli olmadığını" belirttiği önceden kaydedilmiş bir açıklama da bulunmaktadır.

İngiltere hükümeti, katılımcıların imzaladığı Bletchley Deklarasyonu'nun, potansiyel AI risklerini anlama ve kolektif olarak yönetme konusunda acil bir ihtiyaç olduğuna dair 28 ülkenin anlaştığını belirtti.

Başbakan Rishi Sunak, bu durumun "dünyanın en büyük AI güçlerinin AI risklerini anlamanın aciliği konusunda anlaştığı bir kilometre taşı başarısı" olduğunu söyledi ve bu, "çocuklarımızın ve torunlarımızın uzun vadeli geleceğini sağlamaya yardımcı oluyor."

Diğer ülkeler de teknolojiyi yönetmek için küresel bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurguladılar.

Çin ile Batı arasındaki ilişkiler birçok alanda gerilmiş durumda, ancak ülkenin Başbakan Yardımcısı Wu Zhaohui, AI'da bir açıklık ruhu aradıklarını konferansta söyledi.

"Knowledge sharing and making AI technologies available to the public" dedi.

Diğer yandan, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, zirveden sonra kendi AI Güvenliği Enstitüsü'nü başlatacaklarını açıkladı.

Teknoloji Sekreteri Michelle Donelan, açılış konuşmalarını yönetti ve katılımcılar, bir sonraki zirvenin altı ay sonra sanal olarak Kore Cumhuriyeti tarafından düzenleneceğini açıkladı.

İlk yüzyılın oğlu Elon Musk'ın AI hakkında korkutucu bir tahmini, Salı günü komedyen Joe Rogan'ın podcast'ine katıldığında geldi ve bazı insanların AI'yi insan hayatını sona eriterek gezegeni korumak için kullanabileceğini iddia etti.

"Eğer insanların kötü olduğunu düşünmeye başlarsanız, o zaman doğal sonuç insanların ölmeleri gerektiği yönünde olacaktır," dedi.

"Eğer AI, insanlığın sonunu getirmek isteyenler tarafından programlanırsa, kullanışlı fonksiyonu insanlığın yok olması olacaktır... bunun kötü olduğunu düşünmeyecekler."

Birçok uzman böyle uyarıları abartılı buluyor.

Meta'nın küresel işler başkanı ve eski başbakan yardımcısı olan Nick Clegg, "spekülatif, bazen biraz da futuristik tahminlerin" daha acil sorunları dışlamaması gerektiğini söyledi.

Marco Silva tarafından yapılan analiz, iklim yanlısı yanlılar için popüler olan sosyal medya kanallarında, çevrecilerin dünya nüfusunu azaltmak için aşırı önlemler almaya çalıştıkları bir "azaltma gündemi"nin bir parçası oldukları yaygın bir kalıp olduğunu belirtiyor.

Bu kullanıcıların birçoğu, iklim aktivistlerinin zorla sterilizasyon gibi drastik önlemlerle uyguladığı bir "nüfus azaltma gündemi"nin bir parçası olduklarına inanırlar.

Bu iddiaları desteklemek için herhangi bir kanıt bulunmamaktadır ve dünya genelinde iklim değişikliği ile mücadele etmek için böyle politikaları onaylayacak herhangi bir anaakım iklim bilimcisi veya çevreci bulmanız zor olacaktır.

Artan nüfus sayıları dünya kaynaklarını büyük bir baskı altına koymuştur, ancak dünya nüfusunun en kalabalık olduğu bazı ülkelerin kişi başı sera gazı emisyonları son derece düşüktür.