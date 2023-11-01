Haber: Mert Osman Erman

Perry, cumartesi günü, 54 yaşında ölümünün ardından dizinin hayranları ve meslektaşları tarafından anılmıştır.

Kauffman, son sohbetlerinin "her şey yolundaymış gibi" olduğunu belirtti. "Herhangi bir şeyden etkilenmiyor gibi görünmüyordu. Gerçekten iyi bir yerdeydi, bu yüzden bu durum bu kadar haksız görünüyor," dedi.

Perry, Los Angeles'taki evinde sıcak küvette ölü bulundu. Otopsi sonucu kesin bir sonuca ulaşamadı ve yetkililer toksikoloji test sonuçlarını bekliyorlar.

Kauffman ve Friends'ın diğer yaratıcısı David Crane ile yapılan röportajın tamamı çarşamba günü yayınlanacak.

Perry'nin beş oyuncu arkadaşı, pazartesi günü yayımlanan ortak bir açıklamada, "Hepimiz tamamen yıkıldık" dedi. "Sadece oyuncu arkadaşları değildik. Bir aileydik," yazdılar.

Diğer arkadaşları ve meslektaşları, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow'dan Hank Azaria ve Kathleen Turner'a kadar, kendi saygılarını sundular.

Hayek, "saçmalığınızı, azminizi ve güzel kalbinizi sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

Azaria, Perry'nin bir "kardeş" gibi olduğunu ve onun alkolleri bırakmasına yardım ettiğini söyledi.

Friends hayranları, sitcom için kullanılan New York apartmanının dışına çiçekler ve mesajlar bırakıyorlar.

Perry, hayatının büyük bir kısmında alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele etti.

Geçen yıl yayınlanan anılarında, yaklaşık olarak şunları tahmin etti:

7 milyon dolar harcamış, abstinen olmaya çalışırken

6.000 Alkolikler Anonymous toplantısına katılmış

15 kez rehabilitasyon görmüş

Perry'nin ölümüne dair daha fazla ayrıntılar açıklanmıştır. Los Angeles İtfaiye Dairesi, LA Times tarafından alıntılanan bir açıklamada şunları söyledi: "Bir erişkin erkek hasta, ilk müdahale öncesinde ölmüştü. Hastanın başı suyun dışında olduğu şekilde başkaları tarafından bulundu.

"İtfaiyeciler, hastayı [sıcak küvette] dışarı çıkardılar ve hızlı bir tıbbi değerlendirme yaptılar, hastanın öldüğünü tespit ettiler."