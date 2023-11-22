Haber: Damla Oya Erman

Elon Musk, Grimes'ı çocuklarının velayet davasını Texas mahkemelerinden kaçmakla suçluyor. Musk'a göre, Grimes bu yıl içinde diğer iki çocuğunu alıp Kaliforniya'ya taşındı.

Musk, Eylül ayında Grimes'a karşı üç çocuğuyla "ebeveyn-çocuk ilişkisini kurmak" amacıyla Texas'ta dava açtı. Ancak Grimes, bu çocuklardan fiziksel velayet talep ederek Musk'a Karşı California'da karşı dava açtı.

Uzmanlara göre, davada ilk mücadele hangi eyaletin yargı yetkisine sahip olduğu olacak. Bu mücadele, çocuk desteği üst sınırları nedeniyle Musk için büyük sonuçlar doğurabilir.

Texas, üç çocuk için aylık çocuk destek ödemelerini 2.760 dolarla sınırlarken, California'da böyle bir sınırlama bulunmuyor. Musk'ın, dünyanın en zengini olarak, oldukça yüksek bir miktar ödeme yapması gerekebilir.

Musk, Pazartesi günü yaptığı bir dilekçede, çocukların evi olduğu ve ilk dilekçe dosyalandığında bu eyalette yaşam sürdürdükleri için velayet davalarının Texas'ta yürütülmesi gerektiğini belirtti. Dilekçe ayrıca, Grimes'ın Texas'ın yargı yetkisini atlamaya çalıştığını iddia etti.

Grimes, çocuklarıyla birlikte Kaliforniya'ya taşındığı tarih ve çocukların gerçekten hangi eyalette yaşadığı, hangi mahkemede davaya bakılacağını belirleyebilir.

Musk ve Grimes'ın avukatları şu ana kadar yorum yapmaktan kaçındı.