Haber: Damla Oya Erman

Bu ani karar, Twitter olarak bilinen platformda antisemitizm ve neo-Nazi içeriği endişeleri nedeniyle reklam harcamalarını durduran markalara son veren son girişim oldu.

11:11 Media'nın Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı Bruce Gersh, Salı günü yaptığı açıklamada, "11:11 Media, kampanyayı platformdan hemen çekme kararı aldı" dedi.

Hilton'ın şirketinin reklamlarını çekme kararı, X'in CEO'su Linda Yaccarino ile ilgili büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Yaccarino, geçen ay Hilton ile yapılan büyük bir tanıtım ortaklığını duyurmuş ve bu anlaşmayı uzun vadeli, "resmi bir ortaklık" olarak nitelendirmişti. Anlaşmanın hedefi, Hilton, 11:11 Media ve X arasında "video ve canlı video, canlı ticaret, Spaces ve daha birçok yeni girişim için bir platform" yaratmaktı. Ayrıca, taraflar arasında bir gelir paylaşım anlaşması da bulunmaktaydı.

Musk'ın liderliği altında karmaşık bir dönem geçiren X'in reklamverenleri geri çekme görevi Yaccarino'ya verilmişti. Ancak Hilton'ın şirketinin reklamlarını geri çekme kararı, bu çabaları olumsuz yönde etkileyebilir.

Hilton'un şirketinin bu ani kararı, Media Matters tarafından sağlanan verilere dayanarak IBM ve diğer büyük markaların geçen hafta X'ten reklam harcamalarını durdurmalarının ardından geldi. IBM'in X üzerindeki reklamının neo-Nazi içeriği yanında yayınlandığı tespit edildikten sonra IBM, reklam harcamalarını durduran ilk büyük marka oldu. Disney, Paramount ve diğerleri de aynı kararı aldı ancak nedenlerini belirtmediler.

Hilton'ın şirketinin X'ten reklamlarını çekme kararı, X platformu üzerindeki antisemitizm ve neo-Nazi içeriğiyle mücadelede mücadele eden Musk'ın liderliğine dair artan eleştirileri yansıtan bir gelişme olarak dikkat çekiyor.