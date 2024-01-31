Haber: Damla Oya Erman



Musk, X platformunda yaptığı paylaşımlarda, Tesla'nın kuruluş eyaletini değiştirmeyi düşündüğünü ve bu konuda kullanıcıların görüşlerini almak istediğini belirtti.

Delaware'deki bir hakim, bir Tesla hissedarının açtığı davayı lehine karara bağlayarak, Elon Musk'ın 55 milyar dolarlık maaş paketini aşırı buldu. Temyize açık olan bu karar, Elon Musk'ın dünyanın en zengin kişisi unvanını riske atmış durumda.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Şirketinizi kesinlikle Delaware eyaletinde kurmayın" ifadelerini kullandı ve şirketin eyaletini Nevada veya Texas'a taşımayı düşündüğünü dile getirdi. Ayrıca, bu konuda bir anket düzenleyerek Tesla'nın kuruluş eyaletinin Texas olup olmaması konusunda takipçilerinden görüş bildirmelerini istedi.

Tesla'nın CEO'su, daha önce şirketin yapay zeka geliştirmesi konusundaki kontrolünü artırmak istediği yönündeki açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Bu gelişmeler, Tesla'nın hisselerinin değer kaybetmesine neden oldu ve yatırımcılar arasında tartışmalara yol açtı.

Elon Musk'ın söz konusu açıklamaları, Tesla'nın geleceği ve şirketin stratejik kararları hakkında belirsizlik yaratırken, bu süreçte yaşanan gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.