Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC'de "VisionOS 2", "iOS 18", AirPods ve Apple TV'ye dair güncellemeleri; "WatchOS 11", "iPadOS 18" ve "macOS Sequoia" gibi yeni güncellemeleri ve yapay zeka alanındaki yenilikleri paylaştı.

Şirketin yapay zeka alanındaki en büyük yeniliklerinden birisi de Siri ile gerektiğinde sohbet robotu ChatGPT'ye erişilebileceğini duyurması oldu. Ancak bu yenilik yeni tartışmaların da fitilini ateşledi. ChatGPT entegrasyonu sebebiyle kullanıcı verilerinin OpenAI şirketiyle paylaşılacağı iddiaları sebebiyle pek çok kişi Apple'a sosyal medya platformlarından eleştiri getirdi.

En büyük itirazlardan birisi de ABD'li iş insanı Elon Musk'tan geldi. Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Apple'ın ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile işbirliğine dair değerlendirmelerde bulundu. OpenAI'ın işletim sistemi seviyesinde entegre etmesi halinde, Apple cihazlarının şirketlerinde yasaklanacağını belirten Musk, "Bu kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir." ifadesini kullandı.

Musk, şirketi ziyaret edenlerin de kapıda Apple cihazlarını teslim etmek zorunda kalacağını kaydederek, cihazların Faraday kafesinde saklanacağını bildirdi.

Apple'ın kendi yapay zeka uygulamasını geliştirmek yerine OpenAI'a güvenmesini de eleştiren Musk, "Apple'ın kendi yapay zekasını üretecek kadar akıllı olmaması, ancak bir şekilde OpenAI'ın güvenliğinizi ve gizliliğinizi koruyacağından emin olabilmesi açıkça saçma. Apple, verilerinizi OpenAI'a teslim ettiğinde aslında neler olup bittiği hakkında hiçbir fikre sahip değil.” değerlendirmesini yaptı.

Elon Musk ve OpenAI çekişmesi uzun zamandır devam ediyor

Elon Musk ile OpenAI arasındaki çekişmeler uzun zamandır devam ediyor. Elon Musk ve OpenAI arasındaki tartışma, Musk'ın OpenAI'ın kuruluş amacından saptığı ve kar odaklı bir yöne evrildiği iddiasıyla başladı.

Musk, 2015'te OpenAI'yı kurarken şirketin kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak insanlığa fayda sağlayacak yapay genel zeka (AGI) geliştirme misyonuyla yola çıktığını savunurken, OpenAI'ın zamanla bu amaçtan saparak ticari bir misyon geliştirdiğini iddia etti.

Elon Musk, 2018 yılında OpenAI'ın yönetim kurulundan ayrıldıktan sonra, şirketin giderek kapalı kaynak kodlu ve kar amacı güden bir yapıya büründüğünü ve Microsoft'un etkisi altına girdiğini belirtiyor.

Bu durumun, OpenAI'nin kurucu anlaşmasına ve kuruluş misyonuna aykırı olduğunu iddia eden Musk, şirketin yeniden insanlığa fayda sağlama misyonuna geri dönmesini talep eden bir da dava açtı.

OpenAI ise, Musk'ın iddialarını reddederek, onun geçmişte şirket üzerinde tam kontrol sahibi olma ve şirketi Tesla ile birleştirme girişiminde bulunduğunu savunuyor. OpenAI yöneticileri, Musk'ın bu önerilerinin şirketin misyonuna aykırı olduğu gerekçesiyle kabul edilmediğini ve bu nedenle Musk'ın finansal desteğini durdurduğunu ifade ediyor​.