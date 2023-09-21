Haber: Damla Oya Erman

Neuralink, kablosuz beyin-bilgisayar arayüzünün (BCI) ilk insanda yapılacak klinik denemesi için başvuruların açık olduğunu duyurdu. "Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface (PRIME)" adı verilen çalışma, Neuralink'in implant (N1) ve cerrahi robot (R1) güvenliğini değerlendirecek ve felçli insanların düşünceleriyle harici cihazları kontrol edebilme potansiyelini değerlendirecektir.

Musk, bu gelişmeyi eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'te paylaşarak, "İlk insan hastası yakın bir zamanda bir Neuralink cihazı alacak. Bu, sonunda tam vücut hareketini geri kazanma potansiyeline sahiptir," dedi.

Aynı zamanda Musk, uzun vadeli hedeflerine dikkat çekti ve "Neuralink, insan ile yapay zeka (ve insan ile insan) arasındaki bant genişliğini birkaç sıra büyüterek yapay zeka riskini sivilizasyonel risk azaltmada bir rol oynamayı umuyor" şeklinde konuştu. Musk ayrıca, geçmişte Lou Gehrig hastalığına yakalanmış olan teorik fizikçi Stephen Hawking'in bu teknolojiye sahip olsaydı neler yapabileceğini hayal etti.

Neuralink, beyin implantları için insan denemelerine devam etmek için FDA onayını daha önce almıştı ancak bu süreç, güvenlik endişeleri nedeniyle bir dönem askıya alınmıştı.

Şimdi, şirket, FDA tarafından verilen izleme cihazı muafiyeti (IDE) kapsamında yetkilendirilmiş bir çalışma yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Bu çalışma sırasında, bir cerrahi robot olan R1, N1 İmplant'ın ultra ince ve esnek ipliklerini beyindeki hareket kontrolünü sağlayan bölgeye yerleştirmek için kullanılacak. İmplant yerine yerleştirildikten sonra, kablosuz olarak beyin sinyallerini kaydedip iletecek ve hareket niyetini çözümleyecek bir uygulamaya iletecek.

Neuralink'in bu çalışması, felçli bireylerin bağımsızlığını geri kazandırmayı hedefleyen genelleştirilmiş bir beyin arayüzü oluşturma misyonunun önemli bir adımını temsil ediyor.

Musk, Neuralink'i 2016 yılında kurarak, beyin çipinin karmaşık elektronik cihazları kontrol etmesine olanak tanıyacak bir teknoloji geliştirmeyi amaçladı. Eğer bu teknoloji başarılı olursa, yapay zeka ile insan yeteneklerini birleştirerek Parkinson, demans ve Alzheimer gibi beyin hastalıklarının tedavisine yardımcı olabilir.

Neuralink'in bu adımı, bilim ve teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı ve felçli bireylere umut ışığı olabilir.