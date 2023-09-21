Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yapay zeka desteğiyle hazırlanan "RAUNT" ve "HIZLIGO", adayların üniversite yolculuklarını kolaylaştıracak, akademisyenlerin de destekçisi olacak.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, size güzel bir haberim var. Okul ve sınav başarınızı artıracak iki uygulamayı halk kütüphanelerimizde ücretsiz olarak sizinle buluşturuyoruz. Kişiye özel üniversite hazırlık çözümü olan RAUNT akıllı çalışma sistemi size yapay zeka destekli kişiye özel çalışma programı sunacak. HIZLIGO ile de okuma hızınızı iki kata kadar artırabileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, üniversite hayallerine ulaşmak isteyen YKS adaylarını, okuma hızlarını artırarak zamandan tasarruf etmek isteyenleri ve derslerinde başarılı olmayı amaçlayan lise öğrencilerini, konforlu bir çalışma ortamı sunan kütüphanelere davet etti.

İnternet adreslerinden kayıt yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki halk kütüphanelerinde ücretsiz olarak hizmete sunulacak RAUNT'tan, lise öğrencileri de üye olarak ders ve sınav başarılarını artırmak için faydalanabilecek.

Okuma hızını artıran, dikkat ve konsantrasyonu geliştiren HIZLIGO'dan ise tüm öğretim seviyelerindeki öğrencilerin yanı sıra akademisyenler, profesyoneller ve genel okuyucular yararlanacak.

Kullanıcılar, halk kütüphanelerinde erişime açılacak RAUNT'a "www.raunt.com/halkkutuphanesi", HIZLIGO'ya ise "www.vitaminegitim.com/ortaokul/halk-kutuphanesi.jsp" adresi üzerinden kayıt yaptıracak.

Kayıt yapıldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphanelerinin internet ağlarına bağlanılarak sadece kütüphane içerisinde bu iki üründen ücretsiz yararlanılabilecek.

AA